Průlomový lék na hubnutí dráždí cenou. Kúru za tisíce lze vyrobit za pět dolarů

Vedení společnosti Novo Nordisk dlouhodobě odmítá zveřejnit své výrobní náklady a říká, že vynakládá značné prostředky, aby zajistila přístup veřejnosti k tomuto stále oblíbenějšímu léku. S tím mají souviset i vysoké investice na nákup výrobních zařízení od společnosti Catalent, píše agentura Bloomberg.

Výzkumníci z Yaleovy univerzity, londýnské nemocnice King’s College Hospital a neziskové organizace Lékaři bez hranic každopádně ve své studii došli k tomu, že měsíční dávka tohoto léčiva by se mohla vyrábět za 4,73 amerických dolarů. Vědci do konečného výpočtu zahrnuli i ziskovou marži, která by společnosti Novo Nordisk náležela.

„Tato nehorázně vysoká suma má potenciál přivést americký systém zdravotní píše k bankrotu,“ uvedl v reakci na novou studii americký senátor Bernie Sanders a vyzval vedení farmaceutické firmy, aby ceníkovou cenu přípravku Ozempic snížila alespoň na 155 amerických dolarů (asi 3 600 korun), a tedy na úroveň, kterou si účtuje v jiných státech.

Levnější než některé inzulíny

Vědci ve studii dochází k tomu, že výrobní cena měsíční dávky ozempiku je nižší než v případě různých forem inzulínu, které jsou na trhu k dispozici už několik desítek let. „Ziskové rozpětí je obrovské. Mělo by se hovořit o tom, co je spravedlivá cena,“ okomentovala výsledky studie ekonomka Melissa Barberová, která se na studii podílela.

Tržby společnosti Novo Nordisk za prodej léků Ozempic a obdobného léčiva Wegovy přesáhly v roce 2023 hranici 18 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 414 miliard korun. Agentura Bloomberg odhaduje, že patenty spojené s těmito léky firmě vyprší v červnu roku 2023. Mezitím ale akcie společnosti Novo Nordisk už několik měsíců rostou, jen v letošním roce to bylo již 26 procent a momentálně se jedná o nejhodnotnější evropskou společnost.

Farmaceutické firmy napříč odvětvím po tlaku ze strany Bidenovy administrativy v loňském roce alespoň snížily ceny některých forem inzulínu až o 75 procent. Odhady ale ukazují, že ziskovost z prodejů těchto přípravků se firmám ani po cenovém propadu nesnížila. Společnosti totiž eliminovaly slevy, které nabízely prostředníkům.

Firma se brání vysokými náklady na výzkum

Výrobci léků se snaží tučné marže často omlouvat vysokými náklady na výzkum, který někdy trvá i několik let. V loňském roce činily výdaje na výzkum a vývoj nových léků ve společnosti Novo Nordisk celkem 5 miliard amerických dolarů a v letošním roce má být tato suma dokonce ještě vyšší.

V kontextu léku Ozempic studie zjistila, že největší výrobní náklady nejsou spojené s účinnou látkou semaglutid, nicméně s jednorázovými pery, která jsou používaná k injekční aplikaci. Pero se používá jednou týdně, jeho výrobní cena podle studie činí maximálně 2,83 USD a vydrží jeden měsíc.

Výrobní cena měsíční dávky látky semaglutid činí pouze 0,29 dolaru (asi 7 korun). Produkce této látky sama o sobě není levná, jeden kilogram vyjde na zhruba 70 tisíc dolarů (asi 1,6 milionu korun). Zároveň ale platí, že v každé dávce se použije jen nepatrné množství semaglutidu.