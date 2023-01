Vize skrz igelit. Startup umí recyklovat i ten nejšpinavější plast

Na začátku stála zkušenost z logistické společnosti, kde měl Tomáš Louda na starosti sklad, který produkoval hory plastového odpadu. Louda si lámal hlavu s tím, kam obalový materiál dávat. V roce 2015 navíc Čína zastavila veškerý dovoz odpadu z celého světa a evropské sběrné dvory se topily v plastovém moři.

„Uvědomil jsem si, že je to velká podnikatelská příležitost,“ říká Louda. Přizval bratra Petra a společně se vrhli na aplikovaný výzkum. Často slýchávali, že některé plasty prostě recyklovat nejdou a v prvním roce si prošli krušným obdobím, kdy mnoho věcí zkrátka nefungovalo.

„Sledovali jsme teploty a tlaky, a zjišťovali, jak to spolu nekamarádí, jak to tady prská a tamhle bouchá,“ popisuje Louda, teď už s lehkým úsměvem na tváři, ačkoli tehdy mu do smíchu rozhodně nebylo. Ani on, ani jeho bratr nemají vystudovanou chemii, proto se museli všechno učit od začátku. Nakonec ale postavili vlastní systém, který až z devadesáti procent dokáže vytěžit ropu z plastového materiálu pro následné využití v cirkulární ekonomice. Výzkum a vývoj trval společnosti tři a půl roku.

Produktem společnosti ETW je regranulát, ze kterého se dělají například smršťovací folie.

Zaměřili se na polyetylen, lidově řečeno igelit, což je podle Loudových slov nejsložitější druh plastu k recyklaci. Asi 95 procent tohoto materiálu putovalo po použití do spaloven nebo na skládku. „V Čechách budeme mít kapacitu na to, abychom zrecyklovali až čtvrtinu tohoto odpadu do roku 2024,“ říká Louda.

V ETW se recyklují ty nejšpinavější igelity, například obaly znečištěné od hlíny a sena ze zemědělské produkce nebo třeba sáčky od zásilek s oblečením, na nichž jsou „neodlepitelné“ papírové etikety. Výstupním produktem jsou drobné šedé lentilky, z nichž se opět vyrábí plastový obal - například smršťovací folie pro přepravu různých druhů zboží.

Firma si získala zájem investorů, v roce 2021 začala s komerční produkcí „lentilek“ a dnes už je podle slov Loudy zisková. „Za rok 2022 se společnosti podařilo vyrůst o 400 procent a překlopit se do černých čísel,“ uvádí Louda. Jeho závod aktuálně dokáže zhltnout 2 000 tun polyetylenu ročně. Míří ale za mnohem vyššími čísly. Tento rok chce zečtyřnásobit produkci, plánuje expandovat do celé Evropy a pokukuje i po Spojených státech. Navíc už v první polovině roku očekává další investiční kolo.