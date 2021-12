Rána pro věřitele Bártovy EMTC. Aplikace za miliardu se prodala za 5 milionů

Soud přiznal insolvenčnímu správci Brožovi z majetkové podstaty firem EMTC vyplatit zálohy přesahující 2 miliony korun. Další peníze z majetkové podstaty šly na udržování aplikace při životě. V lednu 2021 Brož pro Týdeník Hrot uvedl, že náklady na její měsíční provoz činí 75 tisíc korun. V průběhu dvou let trvající insolvence tak provozní náklady na údržbu aplikace mohly dosáhnout přibližně 1,8 milionu korun.

Majitel skupiny EMTC Tomáš Bárta tvrdil, že vzdělávací aplikace pro děti pod hlavičkou Lipa je hlavním aktivem celé skupiny. Vykresloval ji jako aplikaci celosvětové úrovně s více než 25 hrami, dvěma sty kapitolami pohádek, více než 170 aktivitami na doma a na ven. Aplikace měla být přeložena do devíti světových jazyků. V listopadu 2018 Bárta dokonce získal pro svůj projekt strategického investora, globální správcovskou a poradenskou firmu IPM. Podle Hospodářských novin IPM koupila pětiprocentní podíl v Lipa Learning za 51,7 milionu korun. Tím by ji ohodnotila na více než jednu miliardu korun.

Insolvenční správce Jaroslav Brož aplikaci prodal bez provedení znaleckého posudku. „Posudek nebyl vypracován, neboť v konkrétním případě by nebyl přínosem pro proces zpeněžování či majetkovou podstatu. Šlo by tedy pouze o mrhání peněz. Cenu Lipa Learning určil trh,“ řekl v pátek ČTK Brož. Při prodeji aplikace oslovil přes 150 zájemců z ČR i zahraničí. Závaznou nabídku ale podle něj podala pouze Delta Zeta Capital. „Největší specifikum bylo v tom, že se prodával podnik, jehož nejvýznamnějším aktivem byla aplikace, avšak bez adekvátního počtu zaměstnanců s potřebným know-how. Proto bylo těžké pro ni sehnat kupce,“ doplnil Brož.

Na prodej aplikace insolvenční správce Jaroslav Brož najal renomovanou poradenskou společnost Deloitte. Ta zahájila výběrové řízení již v říjnu 2020, na jehož konci dal závaznou nabídku jediný zájemce, a to Delta Zeta Capital ovládaná advokátem Vítem Kučerou. Aplikaci ji ve výsledku prodal za 5 milionů korun.

Delta Zeta Capital vlastní několik investorů včetně Daniela Římala, který chce aplikaci dále rozvíjet. „Vzhledem k tomu, že na trhu je velmi málo ověřených a bezpečných aplikací, které formou hry děti vzdělávají, rozhodl jsem se do daného konceptu investičně vstoupit a aplikaci zachránit,“ uvedl Římal. Podle něho nyní bude probíhat update všech zastaralých částí, které již nejsou funkční, přičemž ještě větší důraz bude kladen na vzdělávací část aplikace. Cílem je otevřít ji nejenom dětem v ČR, ale expandovat do dalších vyspělých zemí a zároveň umožnit i dětem třetího světa získat přístup ke kvalitnímu obsahu.

Pád skupiny EMTC Tomáše Bárty je jednou z největších dluhopisových kauz Česka. EMTC je obchodní společnost založená Bártou v roce 2003. Do roku 2019 nabízela dluhopisy za účelem financování svých projektů. Jedním z nich byla výuková aplikace pro děti Lipa Land. V září 2020 na její majetek vyhlásil Městský soud v Praze konkurz. Do insolvenčního řízení se přihlásilo 854 věřitelů, jejich pohledávky činí téměř 1,8 miliardy korun. Naprostou většinu z nich pak tvoří právě investoři do dluhopisů.