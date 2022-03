Podnikatele Tomáše Bártu prověřuje kriminálka. Zajímají ji dluhopisy EMTC

Podle trestních oznámení Finančně analytického útvaru Ministerstva financí několika poškozených věřitelů se měl podnikatel Tomáš Bárta a jeho obchodní společnost EMTC dopustit podvodu na investorech.

Policie nechtěla věc komentovat. „Poskytování informací v souvislosti s konkrétně identifikovatelnou osobou nebo firmou není ze zákona možné,“ napsal redakci Jan Daněk z oddělení tisku. Sám Tomáš Bárta uvedl, „že je možné, že bylo trestní oznámení podáno, ale není si jist.“

Podaná trestní oznámení nicméně naznačují, že obchodní zástupci společnosti EMTC a její vedení od roku 2015 uváděli v omyl své klienty, kterým bylo přislíbeno přibližně 7% zúročení jejich investice do nákupu dluhopisů firem skupiny EMTC. Slíbené výnosy ani samotné jistiny ale klienti neobdrželi. Místo toho mělo docházet k vlastnímu obohacení Tomáše Bárty a dalších osob z jeho okolí. Bárta se hájí tím, „že až do roku 2019 a uzavření dluhopisového programu bylo vždy investorům vše vyplaceno.“

Mezi zmíněné osoby z Bártova okolí patří i Petr Bujnoch, majitel firmy Credit One, která se specializuje na vymáhání dluhů. Do insolvenčního řízení, které bylo zahájeno po krachu skupiny EMTC se přihlásilo 854 věřitelů, jejich pohledávky činí téměř 1,8 miliardy korun. Naprostou většinu z nich pak tvoří právě investoři do dluhopisů. Ti ztratili nad insolvenčním řízením vliv poté, co se stal předsedou věřitelského výboru právě Bujnoch, který si z celkových pohledávek nárokuje téměř tři čtvrtě miliardy. Právě do takové výše se kvůli nejrůznějším smluvním pokutám a úrokům vyšplhala původní půjčka za necelých 150 milionů korun, kterou Bujnoch Bártovi poskytl v letech 2013 až 2019.

Nabobtnalá pohledávka

Právě vysoké úroky mají být důvodem, proč Bujnochovy pohledávky, které částečně přeprodal spřízněným firmám, jež je do insolvenčního řízení přihlásily samostatně, tolik nabobtnaly. Z dokumentů v insolvenčním rejstříku vyplývá, že Bujnoch si kromě různých pokut účtoval i penále půl procenta denně, což znamená úrok přes 180 procent ročně.

Jeho firma Credit One dokonce ve skupině EMTC vlastní dle výroční zprávy 2,5% podíl. Paradoxní pak je, že Bárta v posledních letech Bujnochovi z půjčky splatil téměř 200 milionů. Podle analýzy poradenské společnosti Deloitte poslal na jeho účty jako splátku přes 86 milionů korun, dalších více než sto milionů – jak Bárta vypověděl u soudu – pak uhradil v hotovostních platbách.

Vedle samotného Bujnocha jsou dalšími členy věřitelského výboru společnosti Credit One, B19 nebo Mníšek pod Brdy, o kterých však někteří věřitelé tvrdí, že je Bujnoch přímo ovládá. Jeden z věřitelů dříve na schůzi upozornil na to, že Bujnochovi Bárta nezákonným způsobem vyplatil milionové sumy, a to v době, kdy se již nacházel v úpadku. Tímto způsobem mohlo podle něho dojít ke krácení práv ostatních věřitelů, mezi něž patří stovky dluhopisových investorů. Mimo majetkovou podstatu mu měly být vyplaceny prostředky přesahující 150 milionů korun.

Bártův insolvenční správce Jaroslav Brož pro deník E15 uvedl, že EMTC připomíná podvodné Ponziho schéma, kdy se starší závazky hradí z nově přijatých peněz, tzv. letadlo.

Obvodní soud pro Prahu 8 letos rozhodl, že poškození věřitelé mohou svá práva v trestním řízení vedeném kriminální policií uplatňovat prostřednictvím společného zmocněnce. Pokud si ho sami nezvolí, bude společný zmocněnec ustanoven příslušným soudem.