Věřitele firem ze zkrachovalé skupiny EMTC hájí spolek, bojuje o 1,8 miliardy

Do insolvenčního řízení se přihlásilo 854 věřitelů, jejichž pohledávky činí téměř 1,8 miliardy korun. Naprostou většinu z nich pak tvoří právě investoři do dluhopisů, ve středu to ve zprávě sdělili zástupci spolku.

„Situace se doposud vyvíjí výrazně v neprospěch drobných věřitelů, kteří byli doslova odstaveni na druhou kolej. Budu je bránit a usilovat o spravedlivou insolvenci EMTC,“ uvedl advokát Jan Hrazdira, který stojí v čele spolku. Ten se dlouhodobě specializuje na insolvenční řízení.

Klíčovou roli měl ve sledované insolvenci zkrachovalé loterijní společnosti Sazka, kde zastupoval insolvenčního správce Josefa Cupku. Zastupoval také významné korporátní věřitele a banky v insolvencích společností LESS&FOREST, PSJ či ČKD Kutná Hora a působil při restrukturalizaci strojírenské firmy Kovosvit MAS. Je expertem v oblasti řešení obchodních sporů a arbitráží.

Do spolku může vstoupit každý věřitel, který přihlásil svou pohledávku do insolvenčních řízení vedených proti Bártovi nebo jedné z firem jeho skupiny. Je otevřen i těm poškozeným věřitelům, kteří kvůli krachu EMTC přišli o podstatnou část svých úspor a nemají již peníze na efektivní obranu svých zájmů a financování právních služeb.

Vstup do spolku je zdarma. Členský příspěvek však bude třeba uhradit, až pokud dojde k alespoň částečnému uspokojení pohledávky. V takovém případě uhradí členové spolku jedno procento z jejího uspokojení.

Velký dluhopisový pád

Pád skupiny EMTC je jednou z největších dluhopisových kauz Česka. EMTC-Czech je obchodní společnost založená Bártou v roce 2003. Do roku 2019 nabízela dluhopisy za účelem financování svých projektů. Jedním z nich byla výuková aplikace pro děti Lipa Land. V září 2020 na její majetek vyhlásil Městský soud v Praze konkurz.

Naprostou většinu z nich pak tvoří právě investoři do dluhopisů. Ti ztratili nad insolvenčním řízením vliv poté, co se stal předsedou věřitelského výboru Petr Bujnoch, který si z celkových pohledávek nárokuje téměř tři čtvrtě miliardy. Právě do takové výše se kvůli nejrůznějším smluvním pokutám a úrokům vyšplhala původní půjčka za necelých 150 milionů korun, kterou Bujnoch Bártovi poskytnul v letech 2013 až 2019.

Právě vysoké úroky mají být důvodem, proč Bujnochovy pohledávky, které částečně přeprodal spřízněným firmám, jež je do insolvenčního řízení přihlásily samostatně, tolik nabobtnaly. Z dokumentů v insolvenčním rejstříku vyplývá, že Bujnoch si kromě různých pokut účtoval i penále půl procenta denně, což znamená úrok přes 180 procent ročně.

„Kauza EMTC je spolu s Mičkovými oděvními dluhopisy tou nejčernější kapitolou tuzemských podnikových dluhopisů. Oba případy kazí tomuto druhu investičního instrumentu pověst, při tom v Česku existuje drtivá většina podnikových dluhopisů, které jsou řádně spláceny a investoři jsou s nimi velmi spokojeni. Věřím, že řádné vyšetření celé kauzy EMTC prospěje kultivaci tuzemského trhu s firemními dluhopisy a může zvýšit důvěru investorů,“ říká Jiří Král z platformy Dlouhopis.eu.