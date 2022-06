Podvedení věřitelé EMTC ze Spolku Koruna požadují už přes 300 milionů

Drobní věřitelé zkrachovalé EMTC založili spolek na ochranu svých zájmů v září 2021 s cílem postupovat společně a zvrátit vývoj v insolvenčním řízení. Ještě v březnu 2022 měl přes 50 členů. K pondělí se do Spolku Koruna registrovala téměř polovina všech přihlášených dluhopisových investorů a stává se tak jedním z největších hráčů v insolvenci EMTC, uvedl spolek.

„Verdikt Vrchního soudu zvyšuje šanci na to, že se do majetkové podstaty EMTC podaří získat stovky milionů korun z majetku manželů Písaříkových. Budeme bojovat o to, aby byly tyto prostředky použity k uspokojení oprávněných pohledávek stovek podvedených dluhopisových věřitelů, kteří na ně mají jednoznačný nárok,“ uvedl advokát Jan Hrazdira z kanceláře HKDW Holasek, který Spolek Koruna zastupuje.

Do spolku může nadále vstoupit každý věřitel, který přihlásil svoji pohledávku do insolvenčních řízení vedených proti Bártovi nebo jedné z firem jeho skupiny EMTC. Je otevřen i těm poškozeným věřitelům, kteří kvůli krachu EMTC přišli o podstatnou část svých úspor a nemají již peníze na efektivní obranu svých zájmů a financování právních služeb.

Vstup do spolku je zdarma. Členský příspěvek však bude třeba uhradit, až pokud dojde k alespoň částečnému uspokojení pohledávky. V takovém případě uhradí členové spolku jedno procento z jejího uspokojení.

Pád skupiny EMTC je jednou z největších dluhopisových kauz Česka. EMTC-Czech je obchodní společnost založená Bártou v roce 2003. Do roku 2019 nabízela dluhopisy za účelem financování svých projektů. Jedním z nich byla výuková aplikace pro děti Lipa Land. V září 2020 na její majetek vyhlásil Městský soud v Praze konkurz. Do insolvenčního řízení se následně přihlásilo 854 věřitelů, jejichž pohledávky činí téměř 1,8 miliardy korun. Naprostou většinu z nich tvoří právě investoři do dluhopisů.