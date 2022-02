Věřitelé sdružení ve Spolku Koruna požadují po zkrachovalé EMTC 40 milionů

Drobní věřitelé, kteří investovali své peníze do dluhopisů skupiny podnikatele Tomáše Bárty, postupují společně ve snaze zvrátit vývoj v insolvenčním řízení a dosáhnout uspokojení oprávněných pohledávek. Do insolvenčního řízení se přihlásilo 854 věřitelů, jejichž pohledávky činí téměř 1,8 miliardy korun. Naprostou většinu z nich tvoří investoři do dluhopisů. Ti ztratili nad insolvenčním řízením vliv poté, co se stal předsedou věřitelského výboru Petr Bujnoch, který si z celkových pohledávek nárokuje téměř tři čtvrtě miliardy.

„Průběžně se na nás obrací další poškození věřitelé, kteří se hlásí o svá práva a peníze, na které mají jednoznačně nárok. My proto využijeme všech možných procesních prostředků, abychom hájili jejich legitimní zájmy a narovnali průběh insolvenčního řízení,“ uvedl advokát Jan Hrazdira z kanceláře HKDW HOLASEK, který spolek zastupuje.

Do spolku může vstoupit každý věřitel, který přihlásil svou pohledávku do insolvenčních řízení vedených proti Bártovi nebo jedné z firem jeho skupiny. Je otevřen i těm poškozeným věřitelům, kteří kvůli krachu EMTC přišli o podstatnou část svých úspor a nemají již peníze na efektivní obranu svých zájmů a financování právních služeb.

Vstup do spolku je zdarma. Členský příspěvek však bude třeba uhradit, až pokud dojde k alespoň částečnému uspokojení pohledávky. V takovém případě uhradí členové spolku jedno procento z jejího uspokojení.

Pád skupiny EMTC je jednou z největších dluhopisových kauz Česka. EMTC-Czech je obchodní společnost založená Bártou v roce 2003. Do roku 2019 nabízela dluhopisy za účelem financování svých projektů. Jedním z nich byla výuková aplikace pro děti Lipa Land. V září 2020 na její majetek vyhlásil Městský soud v Praze konkurz.

Hrazdira se dlouhodobě specializuje na insolvenční řízení. Klíčovou roli hrál v ostře sledované insolvenci zkrachovalé loterijní společnosti Sazka, kde zastupoval insolvenčního správce Josefa Cupku. Zastupoval také významné korporátní věřitele a banky v insolvencích společností LESS&FOREST, PSJ či ČKD Kutná Hora a působil při restrukturalizaci strojírenské firmy Kovosvit MAS.