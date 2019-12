Soud poslal skupinu EMTC a jejího šéfa Tomáše Bártu do úpadku

Vedle úpadku pro Tomáše Bártu a jeho skupinu EMTC soud v pondělí rozhodl i o povolení podnikatelova oddlužení. Insolvenční zákon totiž uvádí, že pokud dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti spojené s oddlužením, insolvenční soud dlužníka osvobodí od placení pohledávek v dosud neuspokojené výši.

Do výčtu povinností patří mimo jiné poctivý záměr a schopnost měsíčně splácet alespoň 1989 Kč jako odměnu insolvenčnímu správci a minimálně stejnou částku ostatním věřitelům. Podle Bárty to ale automaticky neznamená, že věřitelé musejí být uspokojeni v omezeném rozsahu či minimálně.

Pohledávky za stamiliony

Bárta uvedl, že dluží 134 milionů korun, vedle toho EMTC dluží svým věřitelům dalších 800 milionů. Obě částky se však v rozsahu 65 milionů překrývají, neboť v uvedeném rozsahu jsou Bártovy závazky ručitelské právě za vydané dluhopisy. Jinými slovy nelze obě částky sčítat.

„Návrh na oddlužení byl z mé strany podán a jeho cílem je zejména zajistit zpeněžení především nároků vůči Bohemia Energy Entity ve prospěch věřitelů mých a věřitelů mých společností,“ napsal Bárta v reakci na rozhodnutí soudu.

„O poctivém záměru podnikatele Bárty lze přinejmenším spekulovat. Jeden z jeho nejvyšších závazků v hodnotě 37,4 milionu korun jde totiž za společností Coverage, kde je Bárta jednatelem. Sám sobě tedy v minulosti zapůjčil téměř 40 milionů,“ upozornila Eliška Skřivanová ze serveru Rizikovedluhopisy.cz.

Podle insolvenčního zákona jsou tři možnosti, jak podmínky oddlužení splnit. Musí zaplatit sto procent pohledávek nezajištěných věřitelů, během tří let zaplatit minimálně 60 procent pohledávek nezajištěných věřitelů a během pěti let vynaložit veškeré úsilí, které je po dlužníkovi možno spravedlivě požadovat, aby zaplatil pohledávky věřitelů. Zároveň insolvenční zákon říká, že pokud během pěti let zaplatí nezajištěným věřitelům nejméně 30 procent jejich pohledávek, tak potřebné úsilí vyvinul.

„De facto tak jde o precedens pro všechny nepoctivé podnikatele a tzv. profesionální dlužníky, jak se vyhnout povinnosti vyrovnat své závazky,“ míní Skřivanová.

Přihlásit se mohou další věřitelé

Bártovi věřitelé mají nyní dva měsíce na přihlášení svých pohledávek. Zároveň byli soudem vyzváni, aby ve lhůtě do sedmi dnů od zveřejnění zprávy pro oddlužení v insolvenčním rejstříku případně navrhli konání schůze věřitelů, kde společně rozhodnou o způsobu oddlužení.

„Paní Skřivanová zjevně nečetla můj návrh na oddlužení, v němž se uvádí, že mým předpokladem je uspokojení věřitelů v plném rozsahu nikoliv formou vydělaných finančních prostředků, ale především zpeněžením majetku prostřednictvím insolvenčního správce. Hodnota toho majetku je pak v příloze návrhu na oddlužení uvedena předpokládanou částkou 1,3 miliardy korun,“ reagoval Bárta.

O finančním zdraví EMTC se spekulovalo delší dobu v souvislosti s výsledky hospodaření. Podle účetní závěrky z června 2018 vykázala EMTC ztrátu téměř 70 milionů Kč. Bárta ztrátu opakovaně vysvětloval plánovaným zadlužením v rámci investičního rozvoje softwarového projektu Lipa Learning.