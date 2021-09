Papírové dopisy můžou zdražit ceny energií, varují šéfové čtyř velkých firem

Podle pozměňovacího návrhu, se kterým přišla skupina senátorů vedená Vystrčilem, by firmy dodávající energie měly povinnost oznámit zvýšení jejich cen „prokazatelně a adresně“.

Jenže to podle šéfů čtyř energetických firem znamená, že by musely všem zákazníkům bez rozdílu posílat doporučené dopisy. Informování o navýšení cen by už nemohlo probíhat prostřednictvím e-mailu či jiných forem elektronické komunikace.



Před tímto konkrétním aspektem návrhu varují v dopise poslancům s datem 7. září ředitelé firem ČEZ, E.on, innogy a Pražská energetika.

Jak uvádí tiskový mluvčí ČEZu Roman Gazdík, samotnou novelu firmy podporují, ať už bude schválená jakákoliv verze. Problém je akorát v konkrétní formulaci. „Větší ochrana spotřebitelů je jednoznačně potřeba. Jde o otázku výkladu, co by přesně senátní úprava znamenala,“ uvádí Gazdík.

Dále ředitelé odhadují, že by je zasílání informačních dopisů zákazníkům vyšlo na přibližně 60 milionů korun ročně, takže by se jim to výrazně promítlo do nákladů.

„Je přitom zřejmé, že půjde o vícenáklady, které se nejspíš plně promítnou do cen energií, což povede pouze k dalšímu zdražení,“ napsali šéfové energetických podniků.



Vystrčil: Doporučený dopis není potřeba

Podle Miloše Vystrčila však formulace „prokazatelně a adresně“ neznamená, že by oznámení o navýšení cen muselo putovat ve fyzické podobě přímo do rukou zákazníka.

„Jsem přesvědčen, že není pravda, že by to pak musel být doporučený dopis. Stačí úplně obyčejný dopis, ale i email. Prokazatelně a adresně například znamená, že oznámení pošlete na zákazníkův email a vyžádáte si od něj odpověď,“ vysvětluje Vystrčil pro IDNES.cz.

Dodavatelé argumentují tím, že o případném navyšování cen se spotřebitelé dovídají už nyní bez problémů. „Zákazníky o změnách cen vždy transparentně informujeme e-mailem nebo dopisem. V případě, že se nám email vrátí jako nedoručený, posíláme zákazníkovi také dopis. Proces je zcela transparentní,“ uvádí Gazdík.



„Existuje skutečně jen zanedbatelný počet zákazníků, kteří uplatňují reklamaci, že informaci o změnách cen či smluvních podmínek neobdrželi. V roce 2020 to bylo u ČEZ zhruba 45 případů. Navíc v průběhu reklamačního řízení se uvedené většinou vysvětlí a zákazníci sami uznávají, že informaci již dříve obdrželi,“ dodává Gazdík.

Avšak ne všichni dodavatelé k tomu takto přistupují, míní Vystrčil. Podle něj některé firmy oznamují změny pouhým zveřejněním na webových stránkách, čehož si zákazník nemusí všimnout. Tento problém však podle ředitelů energetických firem řeší už původní poslanecká verze novely.

O tom, zdali senátní verze novely projde či ne, rozhodnou poslanci na poslední schůzi před volbami, která má začít už příští týden.