Senát chce zpřísnit ochranu před energošmejdy, poslanci rozhodnou v září

Ve sněmovní verzi novely nemusí mít zprostředkovatelskou licenci ty společnosti, které za účelem zprostředkování dodávek energií zakládají jejich dodavatelé. Senátem schválený návrh naopak zavádí povinnost mít licenci i pro ně. S tímto návrhem přišel předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a podpořil ho i senátní hospodářský výbor.

„Zákazníci nesmí být v nevýhodě proti dodavatelům energií. Sjednocení pravidel zpřehledňuje legislativu a brání tak dalším podvodům,“ uvedl Vystrčil.

Sněmovna o vrácené novele namířené proti takzvaným energošmejdům rozhodne na své zářijové schůzi, která je zatím poslední řádnou schůzí před říjnovými volbami. Z vyjádření vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) vyplynulo, že novelu v senátní verzi ve Sněmovně podpoří.

„Senát schválil novelu energetického zákona a s několika změnami nám jej posílá zpět do Sněmovny. Proti pozměňovacím návrhům, které původně prezentoval předseda Senátu minulý týden, došlo k mnoha změnám,“ uvedl na twitteru poslanec Patrik Nacher (ANO). „Uvidíme, jak to v poslanecké sněmovně dopadne. Nejhorší variantou pro lidi by bylo, že se neschválí nic a energošmejdi budou dál u nás působit,“ doplnil.

Dodavatelé energií budou muset spotřebitelům nebo živnostníkům prokazatelně doručovat informaci o tom, že se mění ceny. Nebude už stačit, aby změnu zveřejnili na internetu. Návrh Senátu počítá také s tím, že například malí podnikatelé, živnostníci nebo obce, které pronajímají obecní byty, mohli smlouvy vypovídat okamžitě bez prodlevy.

Půjde třeba o situaci, kdy se někdo odstěhuje z obecního bytu. Senátní podoba novely také podle Vystrčila umožní i to, že například osoba blízká bude moci ve své rodině pomoci nasmlouvat dodávku energií, ale nesmí to být podnikatelská činnost.

Havlíček řekl, že pokud projdou ty návrhy, k nimž bude mít kladné stanovisko, což byly především Vystrčilovy zpřísňující návrhy, pak ve Sněmovně udělá vše pro to, aby tuto verzi schválila. Pokud by prošly i jiné návrh, s nimiž souhlasit nebude, pak, jak řekl, toto zaručit nemůže.

Vzhledem k napjatým termínům před říjnovými volbami hrozí, že by se nemuselo najít dost hlasů pro schválení senátní verze novely, ani k případnému přehlasování a návratu k původní sněmovní verzi. Novela, která se připravovala zhruba tři roky, by pak mohla zcela spadnout pod stůl.