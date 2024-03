O tom, kdo dostaví Dukovany, bude jasno v létě, uvedl šéf ČEZ Daniel Beneš

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Loni v listopadu jsme čekali neočištěný zisk ve výši 115 až 120 miliard korun. Dnes je to 124,8 miliardy korun. Dvě miliardy jsme utržili z obchodování s komoditami. Půl miliardy z přecenění derivátů, více jsme vydělali také na podpůrných službách a prodeji tepla nebo z prodeje uhlí naší dceřiné společnosti Severočeské doly,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

„Cenu elektřiny stále ovlivňuje zejména plyn a ceny emisních povolenek. Bude třeba ukončit provozu uhelných elektráren. Proto je nutné rychle stavět hlavně plynové elektrárny, obnovitelné zdroje a jaderné zdroje,“ říká Daniel Beneš. Harmonogram výstavby elektrárny v Dukovanech se nemění. „Jsme v závěrečné fázi výběru na vítěze dostavby Dukovan. Vybrán by měl být v létě tohoto roku,“ dodává Beneš s tím, že se společnosti daří úspěšně nahrazovat zdroje z Ruska.

Bezpečná výroba elektřiny z jaderných elektráren ve výši 30 TWh a realizace jaderných projektů vedoucích k dosažení roční výroby nad 32 TWh patří mezi hlavní strategické cíle skupiny ČEZ pro letošní rok.

„Základní prioritou je bezpečná výroba elektřiny v našich jaderných elektrárnách a chceme navýšit jejich výrobu. Také chceme rozvíjet nabídku našich služeb,“ dodal Beneš k ambicím společnosti pro letošní rok.

Pro letošek ČEZ čeká očištěný zisk mezi 25 až 30 miliardami. Započítaná je i windfall tax, na níž by ČEZ mohl dle odhadu zaplatit 20 až 30 miliard.

Ředitel divize obchodu a strategie Pavel Cyrani uvedl, že ČEZ distribuce loni zaznamenala lehký pokles. „Spotřeba klesla o čtyři procenta. Vidíme pokračující úspory, ale roste i počet fotovoltaik. ČEZ loni připojil více než 50 tisíc takových malých zdrojů, především střešních fotovoltaik. S výkonem více než 600 MWh. Rok 2023 byl také historicky nejteplejší. Je to vidět na elektřině, ještě více na plynu,“ vysvětlil Cyrani.

Českým domácnostem skupina nainstalovala téměř 4 tisíce střešních fotovoltaických zdrojů o celkovém výkonu 28,2 MWp. V případě firem to bylo dalších 96 střešních a pozemních fotovoltaických zdrojů o celkovém výkonu 25 MWp. ČEZ má ambice do roku 2030 snížit emisní náročnost o více než 50 procent.

Cyrani potvrdil, že rok 2027 bude kritický pro provoz uhelných zdrojů. „Není to věc, která by vedla ke konci využívání uhlí v rozmezí jednoho nebo dvou let, nicméně opakujeme, je potřeba urychlit aktivity, které povedou ke změnám, abychom měli jistotu, že bude dostatek zdrojů jak pro výrobu energie, tak i tepla,“ uved.

Co se týká dividendy akcionářům společnosti ČEZ, tak platná dividendová politika naznačuje dividendu v rozmezí 39 až 52 korun na akcii. „Za posledních 20 let je průměr kolem 70 procent. Naši evropští konkurenti vyplácí zhruba 50 procent,“ vysvětluje Beneš.

Loni představenstvo skupiny navrhlo výplatu 80 procent. Stát však jako hlavní akcionář následně navrhl výplatu celého očištěného zisku, což poté schválila i valná hromada společnosti. Z předloňského zisku tak proplatila firma rekordní dividendu 145 korun za akcii.

ČEZ zároveň s loňskými výsledky oznámil, že koupil 55,2 procenta podílu v české plynárenské společnosti GasNet, která provozuje v ČR distribuční síť. Společnosti Macquarie Asset Management za ni zaplatí 846,5 milionu eur, tedy přes 21,3 miliardy korun. Od akvizice si skupina slibuje posílení své pozice na trhu s plynem. Dokončení transakce ještě musí schválit Evropská komise a české ministerstvo průmyslu a obchodu.