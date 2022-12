U vlastních emisí dosáhneme uhlíkové neutrality už do roku 2025, říká Zajíčková z Auresu

Je ESG něco skutečného, nebo jen nějaká korporátní konstrukce, pod kterou nenajdeme nic konkrétního?

Ohleduplné a udržitelné podnikání a investování je celosvětovým trendem. Environmentální, sociální a správní záležitosti, skrývající se za zkratkou ESG, jsou vzájemně provázané a ovlivňují běžný chod firmy. Tyto takzvané nefinanční faktory mohou mít zásadní dopady na fungování firmy a její finanční výsledky. Nejedná se tedy rozhodně o žádný umělý konstrukt, ale reálně měřitelné hodnoty.

Jaké úkoly vlastně takový „ESG officer“ ve firmě, která obchoduje s automobily, plní?

ESG Officer především koordinuje práci výboru pro ESG, který ve skupině AURES vznikl již před dvěma lety a předsedá mu generální ředitelka. V letošním roce jsme se mimo jiné zaměřili na charitativní aktivity, zejména na pomoc Ukrajině. Dlouhodobě spolupracujeme také s Dětskou dopravní nadací, která se zaměřuje na pomoc sirotkům pozůstalým po obětech dopravních nehod. Ale těch oblastí, které pod ESG spadají je samozřejmě celá řada.

Co může udělat firma jako AURES pro životní prostředí? Vždyť obchodujete s automobily, které vypouštějí výfukové plyny…

Zavázali jsme se snížit emise z prodávaných vozů do roku 2025 o 40 procent proti roku 2018. Toho dosahujeme tím, že se zaměřujeme spíše na mladší ojeté vozy, které produkují méně emisí. Postupně také navyšujeme podíl elektromobilů a hybridních vozů v naší nabídce a budujeme na našich pobočkách nabíjecí infrastrukturu. Nejsou to ale jen emise prodávaných vozů, které snižujeme. Zavázali jsme se, že v rámci vlastních emisí dosáhneme uhlíkové neutrality již do roku 2025. Jde zejména o nákup zelené elektřiny a ekologičtější dopravu související s převozy vozů mezi pobočkami.

Lenka Zajíčková, členka dozorčí rady AURES Holdings S AURES Holdings spolupracuje od roku 2010. Od roku 2020 je členkou dozorčí rady skupiny a působí jako vedoucí právního oddělení skupiny, Compliance Officer a vedoucí ESG týmu. Advokátkou je od roku 2006, v advokacii působí od roku 2001. Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Když ale budete mít v nabídce více elektromobilů, bude to také znamenat více spotřebované elektřiny na jejich průběžné dobíjení. A ta je u nás ze značné části z uhelných elektráren…

My již v současné době pracujeme na projektu instalace solárních panelů s bateriovými úložišti na střechách vybraných poboček tak, abychom pokryli alespoň část naší spotřeby.

Ochrana životního prostředí není jen o elektromobilech a snižování emisí. Co může velký obchodník s auty ještě udělat navíc?

U nás jde například o hospodaření s vodou na našich zhruba 60 pobočkách. Instalujeme recyklační myčky, které dosahují až 80procentní úspory vody. Snižujeme produkci odpadu, věnujeme se jeho třídění a recyklaci a v neposlední řadě také digitalizaci interních procesů tak, abychom spotřebovali co nejméně papíru.

Jsme také držiteli certifikace ISO 50001, což je je mezinárodní standard, který pomáhá snižovat spotřebu energie, minimalizovat uhlíkovou stopu a snižovat náklady prostřednictvím udržitelného využívání energie. Letos jsme také získali certifikát ISO 14001, tedy standard pro systémy řízení ochrany životního prostředí.

V ESG je důležité i ono G, tedy „Governance“, v češtině správný způsob řízení firmy. Co jsou pro vás klíčové ukazatele?

Aplikujeme principy dobré správy založené především na transparentnosti a kontrolovatelnosti. Vnitřní struktura naší společnosti je dualistická, s oddělenými funkcemi statutárními a kontrolními. Naše představenstvo i dozorčí rada jsou velmi inkluzivní a diverzní, působí v nich osoby různých národností a profesí. Jako jedna z mála firem v automobilovém sektoru máme na nejvyšší pozici generální ředitelku – ženu.

Jako společnost působící v pěti zemích EU klademe důraz na rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na gender, věk, náboženství, národnost, zdravotní omezení, etnickou příslušnost a sexuální orientaci. Zaměstnanci mají možnost se v případě jakéhokoliv problému obracet na naši etickou Hotline nebo přímo na mě. Veškerá oznámení mohou poslat i s využitím externí whistleblowingové platformy a aplikace anonymně. Zde jsme spojili síly s českým startupem Nenech to být (Face Up).

Skoro pro každou firmu je důležitým tématem korupce a vůbec etické chování zaměstnanců. Co v této oblasti děláte vy?

Jádrem našeho systému, zajišťujícího dodržování všech platných norem, jsou takzvaný Compliance manuál a Etický kodex, které upravují klíčová pravidla ve vztahu k souladu s platnou legislativou. Zaměstnance pravidelně proškolujeme a dodržování pravidel ověřujeme externími i interními kontrolními nákupy, takzvanými mystery shoppingy. U obchodních partnerů vyžadujeme, aby dodržovali standardy, které jsme shrnuli v našem Kodexu pro dodavatele.

Do ESG patří i inovace. Co si pod tím můžeme představit v takovém byznysu, jako jsou ojeté vozy?

Výborným příkladem může být například projekt Driverama, který jsme spustili v loňském roce v Německu. Jedná se o e-commerce platformu umožňující zákazníkům objednat nový vůz z pohodlí domova se sítí mikropoboček, sloužících zároveň k převzetí vozů vykupovaných od zákazníků. V oblasti IT vývoje se zaměřujeme na vývoj aplikací, které nám například umožňují lépe naceňovat vykupované vozy, lépe je distribuovat na pobočky a urychlovat služby zákazníkům.