Minuta za čtvrt miliardy. Jak železnici zrychlil rok 2022?

O čtyři minuty kratší cestování na trase mezi Lovosicemi a Českou Lípou přinesla revitalizace trati v úseku mezi Žalhosticemi a Liběšicemi na Litoměřicku. Jednokolejnou trať, na které kvůli špatným rozhledovým poměrům na některých železničních přejezdech museli strojvedoucí zpomalovat až na 40 kilometrů v hodině, je nově rekonstruovaná na maximální stokilometrovou rychlost. Uvedené přejezdy byly zabezpečeny světelnou signalizací. I díky tomu se podařilo dojezdový čas na padesátikilometrové regionální trati zkrátit na jednu hodnu a čtrnáct minut.

K viditelnému zkrácení jízdní doby naopak nevedla modernizace šestikilometrového úseku trati mezi středočeskými Čelákovicemi a Lysou nad Labem. Z více než miliardu zde Správa železnic zvýšila maximální rychlost z dosavadních sta kilometrů v hodině, která byla v okolí mostu přes Labe snížena na 85 kilometrů na nynějších 140 kilometrů.

V dojezdových časech vlaků se to však neprojevilo a cesta osobním vlakem z Čelákovic do Lysé stále trvá shodných osm minut. Ke zkrácení jízdních dob nepřispěla ani předchozí stavba z Vysočan do Čelákovic. I po zvýšení maximální možné rychlosti na 140 kilometrů v hodině trvá cesta z centra Prahy (z Masarykova nádraží do Lysé 39 minut a do čtyřicet kilometrů vzdálených Milovic Milovic 46 minut.

Železniční „dálnice“ ušetří minutu

K mírnému zrychlení dopravy při dojíždění do hlavního města z okolí Benešovska přispěla i rekonstrukce kolejí v centru Prahy. „Už žádné pozvolné svezení obloukem kolem strašnické zastávky, nýbrž svižná jízda přímým rovným úsekem ve zcela nové stopě,“ uváděla Správa železnic hlavní cíle rozsáhlé přestavby kolejiště mezi pražskými Vršovicemi a Hostivaří.

Největší pražská železniční stavba od dokončení estakády pod Vítkovem přinesla napřímení pražské části koridorové trati do Benešova a dále do Českých Budějovic. Už vloni v září ji otevřel tehdejší ministr dopravy za ANO Karel Havlíček i s řadou nedodělků.

Dokončovací práce včetně terénních úprav tak finišovaly ještě v letošním roce. Teprve od začátku nového jízdního řádu letos v polovině prosince se tak poprvé projevuje jednominutové zkrácení jízdní doby, které rekonstrukce kolejí za více než čtyři miliardy korun přinesla.

„V optimalizovaném úseku koridoru bude navýšena traťová rychlost (v oblasti Strašnic na 120 km/h, ve Vršovicích pak na 85 až 105 km/h), což povede ke zkrácení jízdní doby. Zároveň se zlepší přestupní vazby mezi železniční dopravou a MHD,“ uváděla při začátku výstavby kvůli v Česku unikátnímu čtyřkolejnému uspořádání označované jako „železniční dálnice“ Správa železnic. Většinu času ušetřeného rychlejším průjezdem centrem Prahy nicméně zpětně spolykaly nové zastávky v pražském Edenu a na Zahradním Městě.

Minutové zkrácení dojezdové doby se ale týká jen osobních vlaků. U rychlíků se paradoxně dojezdová doba (mezi hlavním nádražím a Benešovem u Prahy) prodloužila o dvě minuty. I rychlíky po zprovoznění nové trasy začaly obsluhovat jednu z nově vzniklých zastávek na pražském Zahradním Městě a mají delší dobu pobytu ve stanici.

Celkově se ale délka cestování mezi Prahou a Českými Budějovicemi citelně zkrátila kvůli dokončení prací na další významné stavbě u jihočeských Sudoměřic. Dojezdové časy mezi Prahou a Českými Budějovicemi u expresů stavících pouze v Táboře na jednu hodinu a 40 minut (úspora 18 minut) a u klasických rychlíků cestující nově ušetří patnáct minut.