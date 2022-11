Středočeský kraj počítá dalších 10 let s dieselovými vlaky, část lokálek skončí

Podle kraje by stávající park Českých drah měla v nejbližších letech nahradit zánovní nebo ojetá vozidla typů RegioSpider nebo Alstom Lint, kterých je na trhu dostatek. Pokud by kraj požadoval nová vozidla, tak by je na evropském trhu v současnosti nesehnal, uvedl radní pro dopravu Středočeského kraje Petr Borecký (STAN) .

„Jsou to dieselová vozidla. A dieselová vozidla jsou to proto, že Správa železnic ani stát nám nejsou schopní poskytnout žádný harmonogram elektrifikace a modernizace železniční sítě ve Středočeském kraji,“ uvedl Borecký. Obměna vozidlového parku by měla ročně vyjít asi na 200 milionů korun.

Plán na prodlužování provozu dieselů na krajských tratích má Středočeský kraj společně například s Plzeňským krajem. Naopak silně industriální kraje jako Ústecký nebo Moravskoslezský předpokládají přechod na alternativní paliva, jako jsou vodíkové nebo bateriové vlaky. Ty by se podle Boreckého nakonec mohly objevit i na středočeských kolejích v horizontu let 2033 až 2035.

Středočeský kraj je nyní vázaný smlouvou s Českými drahami, podle které může přesoutěžit dvacet procent dopravních výkonů. Na neelektrifikovaných lokálkách ale může být podíl nových dopravců vyšší, protože právě na ty se chce kraj s vyhlašováním soutěží zaměřit, zatímco výkony na elektrifikovaných a významnějších tratích bude spíše ještě zadávat napřímo Českým drahám.

Jak budou jednotlivé soubory tratí rozdělené do soutěží, zatím není jasné. „Provozní soubory, na kterých se nyní intenzivně pracuje, musí dávat i ekonomickou a přepravní logiku. Musíme vymyslet nejen, jak to má jezdit, ale i dopravce tam musí mít technické zázemí,“ uvedl ředitel Středočeské integrované dopravy IDSK Zdeněk Šponar.

Na některých lokálkách provoz skončí

Pro elektrickou trakci už rada kraje schválila nákup 22 RegioPanterů, které budou od roku 2024 jezdit na tratích z Prahy do Kralup a rovněž z Čáslavi a Kolína do Prahy jako spěšné vlaky nebo posilové spoje v dopravních špičkách. Jde o vozidla, která nyní budou provozovat České dráhy a po roce 2029 je převezme vítěz vzešlý ze soutěže na další provoz nejvyužívanějších tratí. Ty chce kraj začít vyhlašovat už napřesrok, noví dopravci by ale měli vyjet právě až v šestiletém horizontu.

Naopak u málo výkonných lokálek se počítá s další vlnou zastavování provozu. První vlna nastala už na přelomu loňského a letošního roku. Dalším datem je červen 2023, kdy by mohl být zastavený pravidelný provoz na dalších tratích na tratích z Lužné u Rakovníka do Žatce, ze Slaného do Loun, na trati Mělník - Mšeno - Mladá Boleslav. Provoz na trati mezi Městcem Králové a Křincem se zastaví už od letošního prosince.

Trať do Lužné zůstane pro osobní dopravu o víkendech, kdy vozí turisty do železničního muzea, podobně i na trati do Loun zůstanou zřejmě tři páry spojů, kdy se využije technologických jízd dopravce do depa v Lounech.

Ostatní krajské linky podle Boreckého jsou buď rentabilní, a nebo je není jednoduše možné nahradit levnější dopravou. „Příkladem tratí, které dopravně nejsou nic extra, ale nejde je nahradit autobusovou dopravou, jsou tratě Posázavského Pacifiku, takové ty propoje na Uhlířské Janovice,“ dodal Borecký.