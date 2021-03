Lokálky unikly rychlé zkáze. Ministerstvo dopravy ustoupilo kritikům

Trať z Bakova nad Jizerou do Dolního Bousova na Mladoboleslavsku, z Bruntálu do Malé Morávky či z Opavy do Svobodných Heřmanic. Anebo horská železnice do krušnohorské Moldavy a Kozí dráha z Děčína do Oldřichova u Duchcova, o jejíž obnovení usiluje Ústecký kraj. To je jen pár spojů, kterým až donedávna hrozilo zrušení.