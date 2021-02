Smrtící návrh, kritizuje náměstek hejtmana plán zakonzervovat lokálky

Co jako kraj a objednavatel spojů na návrh říkáte?

Ten návrh by se nedotkl jen případného obnovení Kozí dráhy, ale pravděpodobně i existence některých dalších lokálních drah, třeba Moldavské či Doupovské. A je smrtící nejen pro samotné tratě, ale i pro regiony. Renesance železniční dopravy, pozorovatelná třeba v Sasku, je šancí i pro zdejší cestovní ruch, pro obnovení života v Krušných horách a pod nimi, a tohle je skutečně rána pod pás. Je možné, že to ekonomicky vychází, ale určitě jsou i další věci, se kterými by se mělo počítat, například právě region, který by tím ožil. Naší vizí bylo obnovit Kozí dráhu a teď to bude o dost složitější. Pevně doufám, že ten zákon neprojde.



Sporná novela Podle návrhu novely zákona by jakákoli trať mohla být zakonzervována, nebude-li po dobu dvou po sobě jdoucích let využita v rozsahu alespoň 1 500 jízd osobních či 12 jízd nákladních vlaků ročně, a to pouze na základě rozhodnutí vlastníka. Kritici se bojí, že to povede k likvidaci řady tratí.



Budete proti němu nějak vystupovat? Máte vůbec jako kraj nějakou možnost, jak to zvrátit?

Bohužel nemáme. Teď to skutečně leží jen na poslancích. Jediné, co s tím můžeme dělat, je tlačit na naše poslance za Ústecký kraj, aby věděli, že se to týká minimálně Mikulášovické, Doupovské, Moldavské trati, možná i Švestkové dráhy a případně i možného obnovení Kozí dráhy. A to jsou zrovna části kraje, jež v minulosti utrpěly a které jsme chtěli transformovat. A jestliže to nepůjde takhle, bude to mnohem složitější. Myslím, že je to nedomyšlené.

Ohrožené tratě v Ústeckém kraji Chomutov–Vejprty Osek město – Moldava Děčín – Oldřichov u Duchcova Lovosice–Radejčín Libochovice–Straškov Kadaň město – Kaštice Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec Rumburk – Panský – Mikulášovice dolní nádraží Rumburk–Jiříkov

Vnímáte jako střet zájmů, že takový návrh předkládá poslanec, který je zároveň místopředsedou správní rady Správy železnic?

Správa železnic je organizace, která nekonala s péčí řádného hospodáře a která dostala tratě, jež byly obnovitelné, až do stavu, kdy se na nich nedá jezdit. Je to jejich vlastní vina, vlastní ekonomický průšvih a je evidentní, že se jen snaží zachránit, co sami zkazili. U pana Kolovratníka je to neuvěřitelný střet zájmů. On tím vydělá své organizaci stamiliony, které by jinak správa ze zákona musela do tratí investovat. Co se děje třeba na Kozí dráze, kde je výluka 365 dní v roce, je za hranicí zákona a leží to na soudech. Teď by SŽ samozřejmě ty soudy vyhrála. To, že nekonali s péčí řádného hospodáře, má být teď vykoupeno legislativní změnou? To pan Kolovratník vymyslel moc hezky pro svou organizaci, ale rozhodně ne pro občany. Já na obnově Kozí dráhy pracuji rok a pak zjistím, že to jde do prvního a druhého čtení. Ten zákon vůbec neměl vzniknout.