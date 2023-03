Další zpoždění. Vlak na letiště dojede možná až v roce 2031

„Vznikají tam různé spolky, které proces zdržují. My to ale bereme s pokorou. Jsme třetí státní investor, který do tohoto území vstupuje s tunelem a některé předchozí tunely se zde nepovedly,“ uvedl ředitel Stavební správy západ na Správě železnic Petr Hofhanz. Správa železnic se tak pro začátek zaměří pro dotažení tratí z Kladna a letiště ke stanici metra Veleslavín. Úsek z Ruzyně do Veleslavína by podle oficiálního harmonogramu měl být dokončený v roce 2028.

„Z Kladna nebo z letiště odvezeme cestující na Veleslavín, kde budou moci v podzemní stanici přestoupit na linku metra. Následující projekt, tunelová trasa mezi Veleslavínem a Výstavištěm, která má zhruba šest kilometrů dvojkolejných tunelů, bude minimálně o nějaké dva tři roky opožděna,“ uvedl Hofhanz.

Potřebuje Praha vlakové spojení centra s letištěm? ano 93 %(112 hlasů) ne 7 %(9 hlasů)

Samotný nápad propojit pražské letiště s centrem města železničním spojením vznikl v roce 1993. Z původního projektu rychlodráhy přitom zbyla konvenční dvojkolejná elektrifikovaná trať (současné spojení do Kladna má kolej jedinou a elektrifikované není) po které budou soupravy vlaků jezdit v sedmi až desetiminutových intervalech.

Podobně jako se natahovala doba příprav, roste v čase i cena, kterou by Česko za modernizaci spojení do Kladna s odbočkou na pražské letiště mělo zaplatit. V současnosti se celkové náklady odhadují na 50 miliard korun. Denně by ji mohlo použít 50 tisíc lidí. Některé úseky už přitom jsou ve výstavbě nebo krátce před zahájením.

Například pražské Masarykovo nádraží, kam mají vlaky směřovat, už má vydané stavební povolení a podle Hofhanzla by letos v květnu mohla být vypsaná soutěž na zhotovitele. Další část, kterou správce kolejí do projektu zařadil, je oprava historického Negrelliho viaduktu, která už je hotová. Od loňska je ve výstavbě i navazující úsek mezi Bubny a Výstavištěm.

12. března 2023