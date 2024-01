Do Chorvatska už jen autobusem. RegioJet vlaky na Jadran letos nevypraví

Autobusové linky budou směřovat do měst Zadar, Sukošan, Biograd na Moru, Pakoštane, Vodice, Šibenik, Primošten, Trogir nebo Split. Cena za jednosměrnou jízdenku z Prahy do Splitu startuje na 999 korunách, uvedla v tiskové zprávě brněnská společnost patřící Radimu Jančurovi. Z výčtu ale tentokráte vypadla zmínka o vlacích.

„Vlak do Chorvatska letos jezdit nebude. Tato linka je jednou z nejdelších v Evropě, projíždí mnoha státy a díky výlukám nesla rizika zpoždění. Proto jsme se rozhodli přesměrovat kapacitu vlaků na jiné spojení, konkrétně z Prahy na Ukrajinu,“ uvedla mluvčí dopravce Alexandra Janoušek Kostřicová.

Spuštění vlakového spojení z Prahy do chorvatské Rijeky nalákalo řadu lidí především na nízkou cenu, která mohla konkurovat autobusové dopravě. Základní jízdenka v sadačkovém kupé tehdy začínala na 590 korunách. Po řadě let se tak opět vlaky staly regulérním prostředkem, který Češi pro cestu k moři volili ve větších počtech. Reagovaly na to i cestovní kanceláře, které vlakovou dopravu zahrnuly do nabídky zájezdů.

Negativně ale byly hodnoceny právě zpoždění, které v řadě případů vedly k nutnosti vlak ukončit na trase předčasně a cestující zbytek trasy dovézt právě autobusem.

Po úspěchu s linkou do Chorvatska měl RegioJet s dálkovými linkami velké plány. V první řadě šlo o přípravu spojení mezi Prahou a Bruselem. Dalším plánem, který ale nakonec nevedl k otevření linky, bylo zavedení spoje z Česka do lyžařských areálů v Alpách.