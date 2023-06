Vlakem do Chorvatska. Neřešte svačiny na cestu a probuďte se odpočinutí přímo u moře

Nechcete trávit hodiny v autě na dálnici a stresovat se, jestli přijedete do hotelu včas? Pak si sbalte plavky a vyrazte do Chorvatska vlakem. Do nejoblíbenější dovolenkové destinace jezdí žluté linky společnosti RegioJet třikrát týdně. Noční vlak vyráží z hlavního nádraží v Praze odpoledne, v Rijece je druhý den před polednem. Přímo do nejlepších chorvatských letovisek vás pak z Rijeky a Ogulinu dopraví navazující autobusy.

Cestování vlakem má několik nesporných výhod. Tou největší je pohodlí v prostorném kupé. Můžete si zarezervovat vlastní kupé až pro čtyři osoby, abyste měli dokonalé soukromí. Díky pohodlným polštářům a přikrývkám si během cesty dopřejete plnohodnotný spánek. Lůžkové vozy RegioJet jsou uzpůsobené pro sezení i ležení. Příjemným bonusem je snídaně v podobě kávy a máslového croissantu zdarma.

Kromě lůžkových a lehátkových vozů dopravce do Chorvatska vypravuje také velkoprostorové vozy pro 80 pasažérů. Díky polohovatelným sedačkám se zabudovanými LCD multimediálními obrazovkami si cestu zpříjemníte sledováním filmů nebo poslechem hudby. Stejně tak je možné v sedačkách otevřít notebook a během jízdy dodělat pracovní resty. Samozřejmostí ve vozech RegioJet je wi-fi připojení zdarma. Celou cestu vás budou obsluhovat stevardi. V ceně jízdenky je voda, káva a snídaně. Z palubního menu si můžete objednat sushi, Caesar salát nebo kuřecí wrap.

Na karneval i do planetária

Vlaky vyjíždějí z Prahy a zastavují v Kolíně, Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou, Brně a Břeclavi. Před překročením chorvatské hranice zastavují už pouze v Bratislavě a slovinském městě Celje. Jízdenka se dá pořídit od 690 korun.

Proč jet se žlutými vlaky do Chorvatska? Gurmáni pozor. V občerstvení si letos nově můžete objednat i řízek v chlebu a pljeskavicu od Filipa Sajlera.

TIP: Úterní spoje jsou za výrazně výhodnější cenu!

Nechcete v Chorvatsku zůstat odkázaní na veřejnou dopravu? Vezměte si s sebou do vlaku i kolo.

Maminkovská jízda s dětmi? Vyrazte k moři pohodlně, aniž byste samy musely řídit. Děti si ve vlaku užijí spoustu zábavy. Pokud na mateřské či rodičovské dovolené nemusíte řešit dovolenou v práci, vyrazte levnějšími úterními spoji.

Žluté linky končí ve stotisícové Rijece. A přestože třetí největší chorvatské město nebývá obvyklým cílem českých dovolenkářů, rozhodně stojí alespoň za krátkou návštěvu. Největšími lákadly rušného přístavu je rijecký karneval, živá městská třída Korzo, Trsatský hrad či digitální planetárium.

Pokračovat z Rijeky do oblíbených letovisek je velmi snadné. Ze stanoviště kousek od vlakového nádraží odjíždějí přímé autobusy do Poreče, Bašky, Puly nebo na pláže v městečku Novi Vinodolski. Poreč s kouzelným historickým centrem a širokou nabídkou ubytování je největším turistickým střediskem celé Istrie. Stejně tak je mezi Čechy dlouhodobě oblíbená Pula, jež zaujme nejen rozmanitým pobřežím, ale i antickými památkami. Baška na jihu ostrova Krk láká na prvotřídní pláže a romantické kostelíky.

Vlaky vyjíždějící z Prahy zastavují také v hlavním chorvatském městě Záhřebu a v Ogulinu. Odtud se můžete navazujícími autobusy vypravit do Trogiru, Zadaru a Gradacu, které je nejjižnějším letoviskem Makarské riviéry. Místním unikátem je soustava šesti vzájemně propojených Baćinských jezer. Starobylý Trogir okouzluje návštěvníky zejména historickým centrem, které figuruje na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Metropole severní Dalmácie Zadar láká kromě skvělého koupání na pěkná muzea a památky včetně antického fóra.

Autobusy společnosti RegioJet jsou v Ogulinu a Rijece přímo napojené na příjezdy a odjezdy vlaků. Zakoupení autobusové jízdenky tak není možné oddělit od nákupu vlakového lístku. Ceny jízdného do chorvatských letovisek začínají na 990 korunách.