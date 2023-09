Rychlost 201 km/h, lístek i za 300 dolarů. Spouští se první vysokorychlostní trať v USA

Investiční skupina Fortress vsadila na nový projekt celkem pět miliard dolarů, což je v přepočtu zhruba 110 miliard korun. Cesta mezi turistickými centry regionu bude trvat 3,5 hodiny a vlaky jednosměrně ujedou celkem 378 kilometrů. Podle odhadů soukromé vlaky bude každý rok využívat asi osm milionů lidí, uvedla agentura AP.

Jízdenka v byznys třídě vyjde cestující na 158 dolarů, což je v přepočtu 3 500 korun. Pokud by zájemce raději zvolil první třídu, vyšel by lístek na 298 dolarů (asi 6 500 korun). Pro rodiny a vícečlenné skupiny bude cena díky slevám lehce příznivější. Denně má mezi Miami a Orlandem jezdit 32 vlakových spojů.

Společnost Brightline v současné chvíli staví rovněž trať, která spojí jižní Kalifornii a Las Vegas, k jejímu dokončení by mělo dojít v roce 2027. Ve Spojených státech je nyní v provozu už jen jedna další vysokorychlostní trať, která spojuje Boston a Washington. Provoz na ní byl zahájen v roce 2000 a stojí za ní společnost Amtrak, kterou vlastní federální americká vláda.

„Jde o velmi důležitý okamžik. Jde o nový způsob dopravy, který je oproti autu bezpečnější i ekologičtější,“ uvedl v rozhovoru generální ředitel společnosti Brightline, kterým je Mike Reininger s tím, že ve hře je do budoucna možné rozšíření i do Tampy nebo Jacksonville.

Region je pro vysokorychlostní tratě optimální

Podle odborníků je železniční koridor mezi Miami a Orlandem pro vysokorychlostní železnici ideální. Ročně na této trase cestuje asi 40 milionů lidí, a to ze strany místních obyvatel i turistických návštěvníků. Více než 90 procent z nich jezdí autem. Pokud se společnosti Brightline podaří změnit mentalitu běžných Američanů a zájem o jízdu vlakem bude velký, mohla by v budoucnu začít i výstavba dalších vysokorychlostních tratí. Do hry by se navíc mohly dostat i další firmy.

„Pro jižní část Floridy je vzrušující, že se může stát jakýmsi zkušebním vlakovým polygonem. Do budoucna by se v rámci Spojených států mohlo jednat o nové paradigma dopravy,“ uvedl John Renne, který je ředitelem Centra pro městská a environmentální řešení Floridské atlantické univerzity.

Stavba nové železniční tratě na Floridě se však v minulosti potýkala s problémy. Ty největší souvisely s koronavirovou pandemií, která zastavila provoz na trati až na 17 měsíců.

Pokud se mezi Miami a Orlandem jede autem, cesta trvá asi čtyři hodiny. Poplatky za jízdu vyjdou řidiče mezi 40 a 60 dolary, za pohonné hmoty zaplatí mezi 50 a 80 dolary. Řidiči však musí do výsledné sumy připočítat i opotřebení vozidla. Celkem tedy jedna jízda vyjde až na 140 dolarů (bez amortizace), což je v přepočtu asi 3000 korun. Z toho plyne, že i díky časové úspoře je jízda vlakem a autem po zvážení všech stránek velmi obdobná.