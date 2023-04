Čekání ve Svinově by mohlo skončit, vysokorychlostní trať pomůže i cyklistům

„V úseku VRT Moravská brána se nyní pracuje v oblasti mezi Brodkem u Přerova a Prosenicemi,“ přiblížil aktuální stav příprav stavby mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda. „Aktuálně zde probíhá takzvané zaměření lícovacích bodů prostřednictvím letecké fotogrammetrie. Tím se vytvoří podklad pro tvorbu digitálního modelu. Následně se v terénu objeví i geodeti s měřicími přístroji. Cílem prací, které skončí v listopadu, je přesné zaměření terénu a polohy objektů v oblasti, kde je plánována výstavba vysokorychlostní železnice.“

V Ostravě se na příchod geodetů teprve čeká. Přípravy jsou zatím ve stadiu jednání o podobě trati.

Její stavba, konkrétněji plánované úpravy svinovského nádraží, by mohla pomoci vyřešit i problém s nechvalně známým železničním přejezdem na ulici Bratří Sedláčků, mezi cyklisty známějším jako svinovský přejezd. Na tom není problém čekat na zvednutí závor i déle než deset minut.

Po vybudování napojení vysokorychlostní trati na ostravský železniční uzel by zde mohl cyklistům, ale i pěším nově sloužit podchod.

Původně zde bylo navrženo přemostění se systémem nájezdových ramp, na který by navazoval současný podjezd pod dálnicí. Cyklisté by tedy museli nejprve vyjet nahoru nad trať, aby následně podjížděli přilehlou dálnici.

Stavět by se mohlo začít za tři roky

„My navrhujeme, aby byl jak pod tratí, tak pod dálnicí podjezd,“ přiblížila možné změny v plánech náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. „Naposledy jsme o tom jednali se Správou železnic v pátek. Jednání bylo zaměřeno na technické řešení trati, to by mělo být dokončené do konce tohoto roku. Připomínek, které se týkaly Ostravy, jsme ale měli více.“

Zatímco na podchodu či podjezdu pro pěší a cyklisty u svinovského nádraží se město se zástupci SŽ víceméně shodlo, u dalších problematických bodů se ještě bude muset jednat.

„Zatím nepanuje shoda například na řešení komunikací ve Vítkovicích, kde má být poblíž Sirotčí ulice servisní středisko pro vlaky VRT. V této lokalitě je podle nás problém se silničním napojením k tomuto středisku. Tamní situace je už tak špatná a nechceme ji ještě zhoršit,“ přiblížila jeden z problematických bodů příprav vysokorychlostní trati Zuzana Bajgarová. „A dalším místem, o kterém se teprve jedná, je situace v Polance nad Odrou, kde požadujeme jiné řešení napojení cyklistických tras na nové komunikace spojené se stavbou VRT.“

Poté, co se všechny strany dohodnou na technickém řešení, začne posuzování studie EIA, vlivu stavby na životní prostředí. „Věřím, že se začne stavět podle plánu v roce 2026,“ dokončila náměstkyně primátora.

Na dalším úseku vysokorychlostní trati mezi Prosenicemi a Hranicemi na Moravě se už studie EIA projednává. Kdy se začne skutečně stavět a kdy by mohla být vysokorychlostní trať hotová, ale zatím jasné není.

„Zahájení výstavby se předpokládá v lednu roku 2026, ukončení pak v listopadu 2032. Délka výstavby bez rekultivace je přibližně 6,5 roku, s rekultivací cca sedm let,“ odhaduje již zveřejněná studie EIA pro prosenický úsek.