Po vysokorychlostní trati z Prosenic do Ostravy má jezdit 180 vlaků denně

Až 180 dálkových vlaků typu expres by mělo denně projet po plánované vysokorychlostní trati Moravská brána z Prosenic na Přerovsku do Ostravy. Nyní v tomto úseku denně jezdí přibližně 130 expresů a rychlíků. Uvádí to podklady pro zahájení zjišťovacího řízení na první část koridoru mezi stanicemi Prosenice a Hranice na Moravě, které je součástí procesu EIA.