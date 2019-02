Ryanair uměle navyšuje cenu letenek, zaplatí miliony, rozhodli Italové

Podle pravidel, která vstoupila v platnost v říjnu 2018, si smí cestující na palubu vzít jen tašku maximálních rozměrů 40x25x20 centimetrů. Tu pak musí umístit pod sedadlo před sebou.



Pokud by si s sebou chtěl vzít větší zavazadla do deseti kilogramů, která dříve aerolinky převážely zdarma, zaplatí 154 – 206 korun. Jejich umístění do zavazadlového prostoru je pak ještě dražší – 206 až 257 korun.



Italský regulační úřad AGCM začal s vyšetřováním zákonnosti těchto pravidel hned na podzim, informuje deník The Independent. Podle úřadu je možnost mít příruční zavazadlo jedním ze základních práv cestujících, a jako takové jim nesmí být odepřeno.



Dále také úřad tvrdí, že Ryanair novými poplatky uměle a netransparentně navyšuje cenu letenek, píše zpravodajský web The Journal. Kromě Ryanairu dostal za stejný prohřešek pokutu i konkurenční Wizz Air, v jeho případě však šlo „jen“ o milion eur (25,6 milionu korun). Ani jedna ze společností se k rozhodnutí prozatím nevyjádřila.

Potíže má Ryanair dlouhodobě

Ryanair byl letos v anketě magazínu Which? označen již pošesté za nejhorší leteckou společnost na krátké vzdálenosti. Cestující si často stěžují na nejasnosti ohledně cen letenek a špatnou kvalitu jídla a sedaček. Firma přitom ročně přepraví z evropských leteckých dopravců nejvíce cestujících.



V loňském roce pak měla firma problémy kvůli eskalaci sporu mezi vedením společnosti a jejími zaměstnanci. Piloti a letušky kvůli špatným pracovním podmínkám v září stávkovali, kvůli čemuž musela firma zrušit deset procent všech svých letů (více zde).

