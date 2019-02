Ryanair chystá „lítačku“ pro věrné klienty. Chce za ni 5 000 korun

Mezi výhody Ryanair Choice patří možnost vzít si s sebou zdarma až desetikilové zavazadlo, prioritní odbavení a to, že si za cenu nejlevnějších sedadel v letadle mohou členové pořídit jakoukoli místenku, informuje The Independent. V porovnání s již fungujícím Ryanair Plus se jedná o v podstatě stejné výhody, až na váhu zavazadla – to ve starším programu může mít až 20 kg.



Výhodou Choice je platba na bázi ročního předplatného. Ryanair Plus totiž stojí standardně něco málo přes 700 korun (cena se u jednotlivých letů liší) na každou letenku. Choice se tak vyplatí, pokud zákazník poletí s irským dopravcem alespoň sedmkrát.



Cena Choice je překvapivě vyšší pro britské zákazníky. V eurech i v librách je totiž stejná – 199. Necelých dvě stě euro je však v přepočtu na libry jen 175.

Firma očekává, že se do jejího programu zapojí během prvního roku přibližně sto tisíc lidí.



Nejhorší aerolinie roku, navíc s potížemi

Ryanair byl letos v anketě magazínu Which? označen již pošesté za nejhorší leteckou společnost na krátké vzdálenosti. Cestující si často stěžují na nejasnosti ohledně cen letenek a špatnou kvalitu jídla a sedaček. Firma přitom ročně přepraví z evropských leteckých dopravců nejvíce cestujících.



V loňském roce pak měla firma problémy kvůli eskalaci sporu mezi vedením společnosti a jejími zaměstnanci. Piloti a letušky kvůli špatným pracovním podmínkám v září stávkovali, kvůli čemuž musela firma zrušit deset procent všech svých letů (více zde).



Drobnou kritiku si Ryanair vysloužil i po oznámení Ryanair Choice. Program totiž zdánlivě kopíruje již fungující systémy jiných aerolinek. Na rozdíl od nich však neobsahuje tzv. nabírání kilometrů/mílí. Zákazník tak jeho používáním nezíská žádnou letenku „zdarma“.

V podobných programech totiž většinou platí, že čím více člověk létá, tím víc volných kilometrů ve vzduchu od firmy dostane.

Loni v září stávkovali zaměstnanci společnosti Ryanair v šesti zemích: