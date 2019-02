Spor o Kašmír zastavil lety Thai Airways, pomohla až dohoda s Čínou

Lety podle agentury Reuters aerolinky obnovily ve čtvrtek, a to poté, co se dohodly s Čínou na využití jejího vzdušného prostoru. Lety do Pákistánu a z něho ven prozatím společnost Thai Airways zrušila úplně.



Další aerolinie, jejichž letadla nad Pákistánem létají (například Singapore Airlines nebo British Airways), vyřešily situaci okamžitým přeplánováním letů, informovala britská televize BBC. Kvůli tomu byl však prostor na jih od Pákistánu přeplněn letadly, a tak lety Thai Airways v podstatě „neměly kam uhnout“.



„Byli jsme už v letadle, a až ve vzduchu jsme si na obrazovce všimli, že letíme opačným směrem,“ řekl BBC Alex Seftel, jeden z cestujících letu Thai Airways z Bangkoku do Londýna. „Než jsme se dostali na letiště, měli jsme jen velmi málo informací,“ dodal. Aerolinie cestujícím z jeho letu podle něj zajistily ubytování v hotelu, ve kterém mohli strávit noc.

Fotografie agentury Reuters pak ukazují cestující, kteří museli čekat přímo v letištní hale. Celkově se zrušení letů dotklo přibližně čtyř tisíc pasažérů. Jednalo se o lety do Londýna, Mnichova, Paříže, Bruselu, Milána, Vídně, Stockholmu, Curychu, Kodaně, Osla, Frankfurtu a Říma.



Podle Marka Martina, šéfa poradenské firmy Martin Consulting India, denně Pákistánským vzdušným prostorem proletí až osm set komerčních letů. „Letět nad Čínou běžně nemůžete, a tak vám zbývá jen Pákistán a Indie,“ řekl Martin ještě před obnovením letů Thai Airways BBC. „Většina letů do Bangkoku a Singapuru bude muset přes Írán a někudy to obletět,“ dodal.



Jádrem sporu je Kašmír

Spor mezi Indií a Pákistánem se týká Kašmíru, o který již země v minulosti svedly tři války. Vztahy se vyostřily před dvěma týdny, kdy v indické části této oblasti sebevražedný atentátník zabil přes třicet členů indické polovojenské policie.



Tuto středu pak pákistánská armáda oznámila, že nad svou částí této oblasti sestřelila dva indické vojenské letouny a zajala jednoho z pilotů. Indická strana na to konto prohlásila, že pohřešuje jen jedno své letadlo, a že sestřelila jedno pákistánské. Její diplomaté také vyzvali sousední zemi k okamžitému vydání zajatého pilota.



V návaznosti na tyto události Pákistánci uzavřeli svůj vzdušný prostor. Jak armáda Indie, tak armáda Pákistánu disponují jadernými zbraněmi. Světové velmoci proto vyzvaly oba státy k dialogu, který by spory ukončil.

„Oba (tamní ministry zahraničí) vybízím, aby upřednostňovali přímou komunikaci,“ vyjádřil se k situaci ve středu ministr zahraničí USA Mike Pompeo.

Konflikt již může mířit ke konci. Podle pákistánského ministra zahraničí je totiž jeho země ochotná zajatého pilota propustit, pokud by to přispělo k uvolnění napětí (více čtěte zde).

Pákistánská armáda ve středu sestřelila dvě indická letadla: