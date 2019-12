RegioJet neuspěl s žalobami na Flixbus, soud odmítl určit cenu jízdného

Jančura po německém dopravci požadoval, aby jeho dvěma společnostem Student Agency a RegioJet zaplatil náhradu škody osm milionů korun. „To je jen suma, o kterou jsme kvůli nim museli zlevnit jízdné. Kdybychom započítali i to, že jsme museli snížit o pětinu počet spojů, byly by to desítky milionů,“ citovaly podnikatele Hospodářské noviny.

Podle Jančury se Flixbus snaží vytlačit ostatní dopravce působící na českém trhu a dlouhodobě zde jezdí za podnákladové ceny. Ve své žalobě proto požadoval zákaz těchto praktik. Městský soud v Praze ji však v pátek zamítl.

„Soud nemůže žalovanému určovat cenu jízdného, to je naprosto nemožné. Zákon o ochraně hospodářské soutěže dokonce zakazuje jakékoliv dohody ohledně minimální ceny,“ uvedla soudkyně Helena Nebesařová. Zamítla rovněž žalobu požadující náhradu ušlého zisku. „Mám za to, že nebyly naplněny znaky nekalé soutěže,“ dodala. Znalecký posudek, který RegioJet v souvislosti s žalobou předložil, je podle ní absolutně nedostatečný.

Páteční rozhodnutí soudu jde podle dopravce proti férovému fungování trhu a zájmům zákazníka. „Česká justice neumí ochránit zákazníky před predátory, jako je Flixbus. V ČR spustil nekalou soutěž s cílem ovládnout trh, ostatní dopravce nutil ke spolupráci buď za nepřijatelných podmínek, nebo se je snažil zlikvidovat podnákladovými cenami,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Stejně podle něj postupoval i v jiných evropských zemích.

Také Jančura míní, že Flixbus chce společnost RegioJet zničit. „Mezi čtyřma očima mi jeho majitel řekl, že to pro ně bude levnější,“ uvedl podnikatel před soudem. V minulosti však sám čelil obviněním ze zneužití dominantního postavení. Žluté autobusy podle rozhodnutí ÚOHS vytlačily v letech 2007 a 2008 z trhu konkurenční společnost Asiana s pomocí podnákladových cen.