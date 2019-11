V mýtu je zapsána ani ne polovina aut, kolony na hranicích mohou mít až 40 km

Nejhorší situace bude podle studie nového správce mýta společností CzechToll a SkyToll na hraničním přechodu v Bohumíně, kde by kolona čekajících kamionů mohla dosáhnout 40 kilometrů a čekání na novou mýtnou krabičku bude trvat 39 hodin. O dvě hodiny kratší dobu si podle odhadu postojí v Českém Těšíně a na přechodu v Mostech u Jablunkova 63 hodin.

„Není to nic, co jsme si vymysleli, nějaký odhad. Je to postavené na datech Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o konkrétních kamionech, které pravidelně do Česka vjíždějí,“ uvedl ředitel CzechToll Matej Okáli. Necelé tři týdny před spuštěním totiž stále ještě nemá více než polovina dopravců novou jednotku. Tu si necelé tři týdny před spuštěním nového systému 196 tisíc vozidel, tady asi 43 procent vozidel.

Problémy na přechodech by podle Okáliho mohly trvat první dva týdny v prosinci. Řidiče osobních vozidel společnost vyzvala, aby v tomto období raději volila hraniční přechody, které kamiony využívat nesmějí.

Do kampaně pro dopravce společnost CzechToll investovala desítky milionů korun, uvedl Robert Švela, investiční ředitel skupiny PPF, do které CzechToll patří. Dopravci měli na získání nových jednotek sedm týdnů, většina z nich to ale neudělala.

V současnosti podle Okáliho CzechToll společně s ŘSD a dopravní policií v Česku i dotčených zemích připravuje opatření pro řízení provozu na hraničních přechodech. Opatření ale problémy pouze pouze zmírní, nemohou je úplně odstranit.

Úřad už opakovaně varoval, že zájem dopravců o vyzvednutí nových palubních jednotek pro satelitní výběr mýta je nedostatečný. Týká se to zejména menších dopravců, kteří mýto platí prostřednictvím předplatného. Těch ještě na konci října starou mikrovlnnou technologii za nový satelit nemělo vyměněno 95 procent.

Ministerstvo dopravy se chce vyhnout podobnému scénáři, jaký v roce 2010 potkal spuštění satelitního systému na sousedním Slovensku rovněž pod taktovkou SkyTollu. Zahájení provozu mýtného systému tehdy zkomplikovalo život řidičům na hraničních přechodech z České republiky, z Maďarska a Polska, kteří na vydání palubní jednotky čekali několik hodin. Kromě pomalého vydávání nezbytného technického vybavení si tehdy zástupci dopravních společností stěžovali na časté výpadky systému Tyto problémy vyústily v protesty dopravců.



Výměna palubních jednotek souvisí s prosincovým přechodem mýtného systému od rakouské společnosti Kapsch na nového provozovatele, konsorcium CzechToll a SkyToll. Výměnu jednotek je možné provést buď osobně na jednom z 200 obchodních míst v Česku, nebo prostřednictvím vydavatelů takzvaných tankovacích karet, nebo prostřednictvím internetu na webové adrese www.mytocz.eu.