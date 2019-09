Zvrat v mýtu. Silničáři mají šanci dokončit tendr na mýtného manažera

Původně antimonopolní úřad ke zrušení tendru uvedl, že podmínky soutěže mohou vytvářet konkurenční výhodu pro jednoho z uchazečů. Společnosti, které už dříve vykonávaly dozor na mýtným systémem, totiž podle zadání soutěže mohly dostat více bodů než samotní provozovatelé mýtného systému. To napadal správce tuzemského mýta, společnost Kapsch. S tímto výkladem se ale předseda ÚOHS neztotožnil a věc vrátil úředníkům k opětovnému projednání, řekl MF DNES mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Stávající mikrovlnný systém vytvořený rakouskou společností Kapsch se chlubí takřka stoprocentní účinností odhalených neplatičů. I nový satelitní systém od konsorcia společností CzechToll a SkyToll má stejné ambice, alespoň na dálnicích. Na nich se sdružení zavázalo, že dokáže odhalit až 99 procent neplatících kamionů a 95 procent neplatičů na silnicích první třídy.

Pokud by efektivita kontroly byla nižší, musely by tyto výpadky zaplatit zmíněné firmy. Bez takzvaného mýtného auditora, který by dokázal rozdíl mezi deklarovanou a skutečnou efektivitou odhalování neplatících kamionů, by ale stát o tyto peníze nenávratně přišel.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík proto přišel s nápadem, aby po nezbytně nutnou dobu výběr mýta kontrolovala státní společnost Cendis. Toto opatření ale nakonec nebude nutné.

Hodnotu zakázky na mýtného auditora odhadlo ministerstvo dopravy na 495 milionů korun za deset let. Zájemci v soutěži ale nabídli výrazně nižší ceny. Společnost CGI v ní za desetileté služby požadovala 215 milionů korun, druhý Kapsch pak zhruba 300 milionů korun.