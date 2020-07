Systém neselhal, nehody jsou shoda náhod. Babiš stojí za Havlíčkem

Ministr dopravy Karel Havlíček i generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda jdou správným směrem. To si myslí...

Správní rada izraelské letecké společnosti El Al souhlasí s poskytnutím státní pomoci, což by v důsledku mohlo...

Na záchodě letadla byl vzkaz, že je na palubě bomba. Stroj musel přistát

Let z Krakova do Dublinu musel přistát poté, co byl na záchodě objeven vzkaz, že se na palubě nachází bomba. Letadlo...