Ruzyně se vzpamatovává hůře než konkurenční letiště. Opět skončí ve ztrátě

Pražské letiště se totiž s koronavirovými problémy vyrovnává hůře než konkurenční vzdušné přístavy ve Vídní nebo Varšavě. „Návrat cestujících je pomalejší než ve zbytku Evropy. Důvodem je absence vnitrostátní přepravy. Jsme hodně závislí na incommingu z třetích zemí mimo EU, jako je Rusko, Střední východ nebo USA,“ uvedl Pos.

O tento druh letů je však zatím ze strany cestujících nižší zájem. Nejrychleji s v leteckém byznysu obnovují lety do turistických destinací, poté lety po Evropě a až v závěsu za nimi se zotavují dálkové linky.

Ve výhledu do příštího roku má letiště tři varianty podle dalšího vývoje pandemie. Nejpesimističtější varianta počítá, že i napřesrok projde terminály jen kolem čtyř milionů cestujících. Střední varianta předpokládá mírný nárůst na pět milionů a nejoptimističtější s 8,5 miliony lidí. Na rozhodnutí, jakou variantou se bude vývoj ubírat a na co se bude letiště připravovat, je podle Pose zatím čas. To se bude řešit na začátku příštího roku.

S pozvolným nárůstem počtu cestujících letiště odsouvá i velké projekty. V první řadě jde o výstavbu další, takzvané paralelní dráhy. S tou letiště počítá i nadále, nebude ji ale potřebovat v nejbližších letech. Do fáze výstavby by se tak mohla dostat na přelomu let 2028 a 2029. Ani ve střednědobém výhledu se totiž letiště nedostane na 30 milionů cestujících ročně, jak bylo plánováno před vypuknutím pandemie.

Podle Pose tak letiště směřuje k tomu, že se mu do roku 2030 podaří zvýšit kapacitu na dvacet milionů pasažérů. I tak ale letiště novou dráhu potřebuje. „Budeme žádat o prodloužen platnosti EIA. Dráha bude mít přínos pro bezpečnost provozu, i pro životní prostředí, i když se to někomu v okolí letiště tak nemusí jevit,“ dodal Pos. Zdůraznil, že s otevřením nové dráhy začne na letišti platit zákaz nočních letů.