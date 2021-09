Eurowings připravují otevření základny v Praze, o místa je velký zájem

„Jsme nadšeni takovou odezvou a silným zájmem, se kterým se v České republice naše nabídka setkala,“ uvedl Bischof. Firma nyní dělá postupné pohovory. Nové zaměstnance bude pak cvičit, začátek provozu v Praze obstarají posádky z Vídně.



Aerolinky už dříve spustily prodej letenek z Prahy do Málagy, Barcelony, Fuerteventury nebo na Tenerife, dále do Atén, Birminghamu, Bristolu, Kodaně, Milána, Záhřebu a Tel Avivu. V současnosti Eurowings létají z Prahy do Düsseldorfu. Dopravce se bude soustředit na pravidelný provoz zejména po Evropě, ne tolik na charterové lety.

Letos Eurowings nasadí v Praze dvě letadla Airbus A320, pro příští letní leteckou sezonu stávající flotilu doplní třetí letoun. Praha se tak stane desátou základnou Eurowings v Evropě, čtvrtou mimo Německo.

Bischof dnes také řekl, že společnost si Prahu vybralo pro její strategickou pozici a turistický a obchodní potenciál. Aerolinky podle něj zde nechtějí působit jako klasické nízkonákladové aerolinky. V Praze avizoval spuštění služeb zaměřených na české zákazníky, například v českém jazyce. Bischof zároveň podotkl, že Eurowings svým vstupem do Česka nereaguje na problémy konkurence, například tuzemských ČSA. Cílem aerolinek je letos se uchytit na tuzemském trhu a následně svou pozici posilovat.

Provoz na pražském letišti v posledních měsících postupně roste. Letiště v červenci odbavilo přes 605 000 pasažérů, což je o 53 procent více než v předchozím měsíci. Zároveň jde při meziročním porovnání o nárůst o 140 procent. To překonalo původní prognózy o růstu po koronavirové krizi. Provoz na pražském letišti postupně obnovují i další letecké linky.

V následujících týdnech spustí nové spoje SkyUp Airlines, Blue Air a Wizz Air, Smartwings obnoví lety do Dubaje, Londýna nebo Petrohradu. Po pauze se do Prahy vrací i flydubai, Air Arabia, Ural Airlines nebo Transavia France. V současnosti na letišti fungují pravidelné lety do více než 115 destinací.

I přes poslední nárůst je však letový provoz nadále hluboko pod čísly před vypuknutím pandemie koronaviru. Pražské letiště kvůli koronavirové krizi loni po letech rekordních čísel odbavených cestujících přišlo ve srovnání s rokem 2019 o 79 procent pasažérů. Celkem jich odbavilo 3,66 milionu, což je nejméně za posledních 25 let.