Letoun Rolls-Royce na baterky poprvé vzlétl, firma chce zlomit světový rekord

Prototyp elektrického letadla s názvem Spirit of Innovation vzlétl ve středu odpoledne ze zkušebny vojenských letadel Boscombe Down na jihu Anglie. Let trval 15 minut a podle zástupců Rolls-Royce jde o „začátek intenzivního leteckého testování”, které zahrnuje sběr dat o výkonu motorů na elektřinu.

Stroj pohání baterie s výkonem 400 kilowattů a podle firmy jde o „nejsilnější bateriový modul, jaký kdy byl pro letadlo sestaven”. Díky němu chce se strojem do konce letošního roku překonat letovou rychlost 300 mil v hodině. Letoun vzešel z vývojového programu ACCEL (Accelerating the Electrification of Flight), v rámci kterého Rolls-Royce spolupracuje například s výrobcem elektromotorů YASA, který je dceřinou firmou německé automobilky Daimler AG (výrobce vozů Mercedes-Benz).



„Zaměřili jsme se na vývoj technologií, které společnost potřebuje k dekarbonizaci dopravy vzduchem. Není to jenom o zlomení rekordu, pokročilá technologie baterií a pohonu vyvinutá pro tento program může přispět k tomu, že se uhlíkově neutrální letectví stane realitou,” říká výkonný ředitel Rolls-Royce Warren East.

Na financování vývoje letounu se kromě soukromých firem podílela i britská vláda. „Úspěch prvního letu stroje Spirit of Innovation ukazuje, že Spojené království zůstává v popředí inovací v oblasti letectví,” tvrdí britský ministr pro podnikání Kwasi Kwarteng.

Elektrické letadlo společnosti Rolls-Royce.

Novými technologiemi z programu ACCEL chce Rolls-Royce soupeřit s konkurencí například na trhu létajících taxíků, které by měly v budoucnu ulevit přetíženým silničním komunikacím zejména v největších světových městech. Své projekty už v této oblasti představily například společnosti Uber a Airbus, vzdušné taxíky si pořídily i americké aerolinky United.



Pandemické ztráty

Společnost Rolls-Royce (výrobce leteckých motorů, automobilka Rolls-Royce Motor Cars už k firmě nepatří, vlastní ji německý koncern BMW, pozn. red.) se zavázala, že do roku 2050 budou její veškeré produkty uhlíkově neutrální. Dekarbonizace je pro letecký průmysl obrovskou výzvou, fosilní paliva zatím nemají v letecké dopravě mnoho alternativ.

Odvětví navíc utrpělo značné ztráty během pandemie, kdy se výrazně omezily lety na dlouhé vzdálenosti. Výjimkou nebyla ani společnost Rolls-Royce, jejíž motory pohánějí letadla na těchto linkách. Výrobce vykázal za loňský rok ztrátu čtyři miliardy liber (18,5 miliardy Kč). Podle listu Financial Times byla na stole i otázka, zda by mu neměla pomoct britská vláda.

V posledních týdnech se však situace postupně mění, Rolls-Royce se v první polovině roku vrátil zpátky do černých čísel a oznámil zásadní restrukturalizaci firmy, která počítá s osekáním 9000 pracovních míst. Akcie společnosti, jejichž cena v loňském říjnu spadla pod hranici 40 pencí za kus, se nyní obchodují za zhruba 111. Stále jsou však několikanásobně levnější než před pandemií.