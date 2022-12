Zlaté vejce je zpátky. Ruzyňské letiště směřuje k dvoumiliardovému zisku

Deset milionů cestujících představuje stále zhruba 60 procent přepravených cestujících z let před covidovou uzávěrou a i horší výsledek, než je evropský průměr. Důvodem je podle ministra dopravy Martina Kupky kromě jiných vlivů i skutečnost, že ruská válka na Ukrajině provoz z českých letišť citelně zasáhla.

To kromě výpadku letů do destinací jako je Moskva nebo Kyjev, komplikuje i obnovu letů do zemí, které na první pohled s válkou na Ukrajině přímo nesouvisí. Příkladem je obtížná obnova linky do Soulu. „Jsme v intenzivním jednání s Korean Air. Problémem je pouze délka letu kvůli výpadku trasy přes uzavřenou oblast konfliktu,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Ještě do konce roku podle Pose na letišti přibude dalších 700 tisíc cestujících a během příštího roku management největšího tuzemského letiště cílí na další nárůst cestujících na 12, 7 milionu cestujících. To ve srovnání s loňskými zhruba čtyřmi miliony představuje citelný nárůst, ale stále o zhruba čtyři miliony cestujících méně než v roce 2019.

I tento odhad je ale spíše konzervativní. Nepočítá mimo jiné s ukončením konfliktu na Ukrajině, a tedy s návratem zmiňovaných lukrativních linek a s mírným poklesem zájmu o letní cesty k teplým mořím. „Letošní dovolenkové výkony byly rekordní. JE otázka, jestli se udrží apetit domácností cestovat k moři,“ dodal Pos.