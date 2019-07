Nové vlaky Leo Express hledají jméno. Jezdit začnou koncem příštího roku

15:26 , aktualizováno 15:26

Soukromý dopravce odtajnil začátkem měsíce design nových elektrických vlaků z Číny. O jménech tří jednotek, které do Česka dorazí v druhé polovině tohoto roku, mohou do 14. července rozhodovat sami cestující. Vlaky by měly začít na tratích fungovat koncem příštího roku.