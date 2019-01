Problémy MHD v Česku: chybí stovky řidičů, současným je kolem padesáti let

Z oslovených dopravních podniků největších měst hlásí optimální stav pouze v Olomouci.

V Brně aktuálně chybí 60 řidičů, DP měst Liberce a Jablonce jich potřebuje 35, a pražský dopravní podnik (DPP) na dotaz iDNES.cz uvedl, že do optimálního stavu chybí 7 procent. Pokud tedy vycházíme z celkového počtu (4 230 řidičů ke konci listopadu 2018), znamená to, že v metropoli chybí téměř 300 řidičů.



A to se přitom Praze v poslední době daří počet šoférů postupně navyšovat - Zatímco v roce 2016 získal DPP za celý rok 353 řidičů, za celý předloňský rok to bylo 470 řidičů a za rok 2018 evidují 559 nových řidičů. Pořád je to ale málo. Proto DPP neustále vylepšuje své náborové kampaně.

Řidič pražské MHD má mzdu téměř 38 tisíc korun, výrazně zlevněné jízdné i pro rodinné příslušníky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dětskou rekreaci, nebo možnost dotovaného ubytování. DPP navíc vychází vstříc i těm uchazečům, kteří nesplňují požadavky ohledně kvalifikace. Ti mají možnost po absolvování přijímacího řízení nastoupit bezplatně autoškoly.

VIDEO: Hrdina autobusák? Takhle dopravci lákají řidiče Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Náborový příspěvek až 100 tisíc

Doplnění kvalifikace zdarma nabízí i většina ostatních dopravních podniků v Česku a předhánějí se i v dalších benefitech. V Brně nové řidiče lákají i na náborový příspěvek až 100 tisíc korun, v Plzni přispívají na masáže a wellness pobyty, v Olomouci zařídí zvýhodněný telefonní tarif pro rodinu. V Ústí nad Labem zase současný zaměstnanec za doporučení nového řidiče, který se osvědčí, dostane odměnu 5 tisíc korun.

„Benefitů je velká řada. Ale největším bonusem je to, že vykonáváte práci, která dává smysl,“ napsala iDNES.cz vedoucí zaměstnaneckého oddělení libereckého a jabloneckého dopravního podniku Marcela Minaříková.

Vzhledem k obecnému nedostatku řidičů (v obou severočeských městech chybí 35 šoférů) lze však o atraktivitě tohoto povolání mezi mladými s úspěchem pochybovat.

Věkový průměr současných řidičů MHD v České republice je 49 let, Pardubice uvádějí dokonce průměrný věk 53 let.

Nejnáročnější jsou trolejbusy

„Řidičská populace stárne a dá se předpokládat další zhoršování problémů. Zde by potřebovali dopravci účinnou pomoc od státu, zejména v legislativní oblasti, ale i v oblasti vzdělávání,“ tvrdí ředitel Sdružení dopravních podniků (SDP) Antonín Macháček. Naráží tím na fakt, že řidiči tramvají a trolejbusů musí splňovat vyšší zdravotní nároky než řidiči autobusů.

I proto dopravní podniky žehrají především na nedostatek řidičů trolejbusů. „Nejvíce postrádáme řidiče či řidičky trolejbusů. Trolejbusová trakce je nejnáročnější z hlediska získání odborné a zdravotní způsobilosti,“ potvrzuje mluvčí brněnského DP Hana Tomaštíková. Řidičů trolejbusů se nedostává i v Ústí nad Labem nebo v Pardubicích.

Spoustu mladých lidí od práce řidiče MHD odrazuje směnný provoz a pracovní víkendy. Přitom právě variabilitu pracovní doby chtějí dopravní podniky využít pro přilákání žen. Někde totiž nabízejí možnost jezdit jen v ranních směnách a tím pádem pak mají více času na děti a domácnost. Nejvíce vstřícní jsou DP v Ostravě a Olomouci, kde jako ženy evidují téměř pětinu svých řidičů. V Praze jezdí 226 řidiček tramvají a 50 žen usedá za volant autobusu.