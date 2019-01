Už by to nebyly dálnice, říká o zákazu jízdy kamionů vlevo šéf svazu dopravců

Myslíte si, že je návrh ministra Ťoka na zákaz jízdy v levém pruhu pro kamiony proveditelný?

Myslím si, že vůbec nedává smysl zakazovat jízdu v levém pruhu plošně. Tam, kde jsou tři pruhy, to už zakázané je, tam to dává smysl. Na D1 jsou však dlouhé dvouproudé úseky, a pokud tam v pravém pruhu pojede pomalé vozidlo a za ním se budou hromadit zástupy kamionů, auta z rychlejšího pruhu nebudou moci odbočit a sjet. Dobrý nápad to určitě není.

Vojtěch Hromíř

Omezil by takový zákaz nějak dopravce?

Rozhodně by to omezilo řidiče. Někdy se stane, že se na dálnici objeví opravdu pomalé vozidlo. Všichni ti, kteří by ho za menšího provozu mohli normálně předjet druhým pruhem, by se za ním museli táhnout dlouhé kilometry. Návrh považuji spíš za protiargument vůči nedostatečné údržbě na Vysočině.

Co myslíte tím, že je to protiargument?

No, když s tím ministr takhle přišel, tak mi přijde, jako by chtěl odlákat pozornost od špatné údržby dálnic. Zdá se mi to nepřiměřené. Rozhodně bych raději doporučoval, aby mělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD, pozn. red.) zpracovaný nějaký zvláštní plán pro Vysočinu. Když se tady totiž něco děje, vždy je to na Vysočině. Není to o řidičích kamionů, ale o tom, že ŘSD nemá tu silnici dostatečně připravenou.

Vždy se může něco přihodit, ale myslím si, že tomu dávají málo. Chápu, že údržba není nic jednoduchého, ale kdyby se více věnovali prevenci, nestála by auta na D1 skoro dva dny.

Šéf ŘSD Jan Kroupa na tiskovém brífinku říkal, že preventivně solili, ale poté, co roztátý sníh znovu zamrzl, se už k němu sypače nemohly dostat.

Tyto situace se velmi špatně hodnotí. Můžeme vycházet jen z toho, jaký je výsledek, a ten je u nás bohužel vždy stejný. Prostě si myslím, že když bude prosypáno dopředu a sypače budou pravidelně jezdit ve větším počtu, tak takové situace nebudou vůbec nastávat. Já ovšem nechci být ten, kdo bude hodnotit. Nechtěl bych, abychom na sebe navzájem plivali, jak jsem to slyšel ráno v rádiu z úst mluvčí údržby, rád bych viděl nějaké konstruktivní řešení.

Máme jenom jednu dálnici, která je takhle zatížená a ta je pro celou zemi klíčová. Přes Vysočinu jede celý tranzit, a tak bychom tomu úseku měli věnovat extrémní pozornost. Z našeho pohledu se však bohužel zdá, že Vysočině chybí plán.

VIDEO: Na dálnici bychom mohli zakázat jízdu kamionů v levém pruhu, říká Ťok Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dokázal byste odhadnout, kolik by zákaz jízdy v levém pruhu stál dopravce?

Pravděpodobně by je něco stál na čase. Pro mě je však mnohem důležitější to, že si dopravce platí mýto za dálnici, nikoliv za jednoproudou komunikaci. Dálnice většinou mívá alespoň dva pruhy, ne jen jeden.

Kolik by to přesně stálo nevím, ale část řidičů by nejspíš přestala jezdit. Pokud je budeme neustále omezovat a „buzerovat“ omezeními, přestane pro ně to povolání být atraktivní.

Česmad Bohemia Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia je největší zájmové sdružení dopravců z České republiky. Vzniklo v roce 1992 a sdružuje necelých 2 200 společností. Především se zaměřuje na kamionovou a mezinárodní dopravu.

Představte si, že jedete kamionem. Musíte jet stále a pouze v pravém pruhu, i když před vámi jede kamion, který z nějakého důvodu nepřekročí například 60 km/h. Musel byste takhle pomalu jet deset, dvacet kilometrů, i kdyby kolem nebyl žádný provoz. Ten zákaz je příliš plošný. Neměli bychom nic proti tomu, kdyby se taková věc řešila proměnlivou značkou, která by předjíždění na určitém úseku za jistých okolností zakázala (podobný systém funguje například v Německu pro snižování rychlosti za vyššího provozu, pozn. red.). S tím by každý rozumný člověk musel souhlasit. Ale dělat to plošně… To už bychom se nebavili o dálnicích, ale jednoproudých silnicích. Dokud se to jmenuje dálnice, tak by tam měly být dva pruhy pro každého.