ČSA dál osekává destinace, ruší Košice a Amsterdam. Další linky neobnoví

Kvůli restrikcím společnost znovu eviduje velký propad poptávky cestujících. „Z důvodu striktních opatření pro cesty z ČR jsme opět nuceni přistoupit k dočasnému přerušení provozu již obnovených linek ČSA do Amsterdamu a Košic,“ řekla serveru zdopravy.cz mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. Už dříve ČSA přerušily další čtyři linky.

„Letectví se nachází v největší krizi ve své historii. Obnovení linek musí být u řady destinací ze dne na den posouváno, stejně tak již obnovená letecká spojení znovu přerušena,“ uvedla Dufková. Linky do Amsterdamu a Košic přestanou létat zatím od 28. září do 14. října. Jejich další osud bude přitom záviset na epidemiologickém vývoji a cestovních omezeních.

Další zásahy do provozu se týkají linek, které dopravce plánoval v nejbližších dnech po dřívějším omezení znovu obnovit, například do Bruselu nebo Varšavy. Podle nejnovějších opatření tak nebudou fungovat ani v říjnu. Sníží se také provoz do Kodaně, z denního spojení na čtyři lety týdně. Už dříve navíc ČSA přerušily provoz do Budapešti, Frankfurtu nad Mohanem, Helsinek a Londýna.

Situace se opět zhoršuje

Zájem o leteckou dopravu v současnosti znovu klesá. „Propad poptávky je bezprecedentní, postihuje nás to drastickým způsobem, protože se eliminuje možnost efektivního provozu leteckého spojení do velkého množství států. Zhoršující se epidemiologická situace v ČR brzdí poptávku i ze zemí, které restrikce vůči ČR nezavedly,“ podotkla Dufková.

Na jaře pokles letových výkonů činil 95 procent, v létě pak 80 procent. Nyní se podle dopravce situaci i kvůli nepředvídatelnému přijímaní dalších restrikcí znovu zhoršuje.

ČSA a sesterské Smartwings v této souvislosti proto umožní cestujícím s rezervacemi do konce března příštího roku zdarma změnu termínu letů na termíny do 30. září 2021.

ČSA tak v současnosti létají do šesti destinací, konkrétně do Paříže, Milána, Říma, Kodaně, Stockholmu a Kyjeva. Smartwings nyní provozují linky na řecké ostrovy, do Tuniska, Tenerife a Madeiru, kterou prodlouží až do zimní sezony.

Letecká skupina Smartwings, do níž oba dopravci patří, se kvůli krizi potýká s finančními problémy. Dopravci proto v závěru srpna podali k soudu návrh na vyhlášení mimořádného moratoria, tedy odložení splatnosti dluhů, kvůli koronaviru. Požádat o dočasný odklad jim nově umožnil zákon označovaný jako Lex covid ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru.