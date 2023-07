VIDEO: Škoda dokončuje první várku vlaků ComfortJet pro mezistátní linky

Takovou rychlost sice na českých kolejích ještě minimálně několik let nevyužijí, České dráhy s nimi ale počítají na mezistátní spoje do Berlína, Hamburku, Budapešti nebo zmíněného Štýrského Hradce. Mezi země, kam by se vlaky, jejichž konstrukce se vyrábí ve vídeňském závodu Siemensu a finální montáž včetně oživení probíhá v Ostravě, do budoucna mohly podívat, se nově připojilo i Dánsko.

Do Ostravy přijíždí hrubé stavby vagonů na silničních návěsech kamionů zabalené do plastových obalů podobně jako balíčky z e-shopu. V Ostravě k nim přimontují železniční podvozky, doplní veškerou elektronickou výbavu, izolaci, podlahy a kompletní interiérové prvky včetně nabíječek. Celá finální montáž trvá od příjezdu po oživení 45 dní.

Cestujícím by se nejdříve mohly soupravy ComfortJet představit v průběhu příštího roku, kdy začnou jezdit zprvu na vnitrostátních linkách. Paradoxně první souprava (jejíž výrobu zachycuje video v článku) se k cestujícím dostane nejpozději. Všechny vozy jsou považovány za prototypy a projdou dvouletou sérií zkoušek. Poté se opět vrátí do ostravského závodu, kde jim vymění opotřebované prvky a následně se stanou součástí dodávky posledních vozů, které ČD odeberou.

Celkem se pro České dráhy vyrobí 180 souprav, dvě odebere provozovatel tuzemské železnice, Správa železnic. Běžná souprava v provozu bude složena ze čtyř klasických vozů druhé třídy, vozu s restauračním oddílem, multifunkčního vozu vybaveného pro cestování handicapovaných nebo rodin s dětmi, vozu první třídy a řídicího vozu obsahujícího rovněž oddíl první třídy.

Řídicí vozy jsou jediné, které se nakonec nejspíš v tuzemsku kompletovat nebudou, ale projdou patrně finálním dokončením v Německu. Přestože samy nemají hnací ústrojí, jsou podobně jako lokomotivy schvalovány podle přísnějších pravidel než standardní vagony.

Tlakotěsné klimatizované vagony budou dodávány ve dvou typech s maximálními rychlostmi do 200 a do 230 kilometrů v hodině. Devítivozové soupravy nabídnou 456 sedadel ve druhé třídě, 99 sedadel v první a dalších 18 v restauračním oddílu. Cestujícím budou nabízet nabíječky na elektroniku včetně konektorů USB C, které se postupně mají stát standardem v EU a v první třídě bude dostupné bezdrátové nabíjení mobilů. Dále pak třeba dětské kino a prostor pro uložení kočárků a dvanácti jízdních kol.