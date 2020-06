Češi chtějí do Chorvatska, levné jízdenky vlakem i busem se vyprodaly

11:57 , aktualizováno 11:57

O cestování do Chorvatska vlakem či autobusem je mezi Čechy vysoký zájem. Jízdenky na spoje, které do oblíbených destinací vypraví v příštích týdnech soukromí dopravci, z nabídky rychle mizí. Některé termíny už jsou vyprodané. RegioJet zřejmě příští týden posílí frekvenci vlaků z Prahy do Rijeky.