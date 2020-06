Vlakem do Chorvatska za šest set korun. RegioJet očekává masivní zájem

S vidinou letních prázdnin se vlaková doprava pomalu vrací do zajetých kolejí. Soukromý dopravce RegioJet se dokonce rozhodl, že vypraví nový a překvapivě levný spoj. Na cestě do přímořského chorvatského města Rijeky nabídne od 9. června místo na sedačce od 590 a maximálně za 790 korun.



RegioJet nepředpokládá, že by na bezprecedentně levných jízdenkách prodělal. „Zájem je už nyní obrovský, máme stovky telefonátů denně, píšou nám i cestovní kanceláře. Počítáme s tím, že poptávka bude vysoká,“ konstatuje tiskový mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. „RegioJet na všech trasách, které jezdí, dokázal, že ceny mohou být mnohem nižší. Stejným případem bude i spoj do Rijeky,“ myslí si Ondrůj.

Žlutý vlak bude do Chorvatska jezdit třikrát týdně celé prázdniny. Podle Ondrůje však není vyloučené, že se frekvence spojů kvůli očekávané vysoké poptávce zvýší a vlak pojede každý den. Chorvatský spoj přitom pojme až 560 výletníků. Cesta trvá zhruba dvanáct hodin. Z Prahy se vyráží v 17:20, do Chorvatska vlak přijede mezi pátou a šestou hodinou ranní. Aby dovolená Čechů neskončila v přístavní Rijece, bude odtud RegioJet nabízet návazné autobusové spoje, které cestující zavezou jižněji. Cena těchto autobusových spojů se pohybuje mezi dvěma sty až třemi sty korunami.

Zkušenosti s vlakovou dopravou do Chorvatska RegioJet nemá. Minulý rok tam vypravoval autobusový spoj. Jeho cena se pohybovala nad tisíci korunami za lístek.

Vlakové spojení z Prahy do nejpopulárnější destinace Čechů již dříve zajišťovaly České dráhy. Přímý lehátkový vůz do Splitu však před lety zrušily. „Nebylo to ekonomicky výhodné, takže nemáme v plánu spoj v budoucnu obnovit,“ komentuje tisková mluvčí ČD Gabriela Novotná.

Vlakem znovu na Slovensko v neděli a pondělí

Tuzemští dopravci začnou v příštím týdnu s postupným obnovováním spojů do okolních zemí. První vlaky na Slovensko vyšle RegioJet v neděli, od pondělí pak také České dráhy. Soukromý dopravce Leo Express měl původně slovenské spoje obnovit až 15. června, nyní však přípravy urychluje. „Spoje chceme spustit ideálně již příští týden,“ uvádí tiskový mluvčí společnosti Emil Sedlařík.

V polovině června přibudou vlakové spoje do Rakouska a Německa. Na definitivní povolení musí čekat vlaky do Polska a Maďarska, vyplývá z informací dopravců pro ČTK. Od čtvrtka byla zrušena všechna omezení cest na Slovensko, od pátečního poledne se pak uvolní i cestování mezi Českem, Rakouskem a Maďarskem.