Praha bude v létě opět ztichlá, obává se šéf turistické centrály

V Česku budou letos chybět nomádi z Asie, kteří během týdenní dovolené proběhnou Berlín, Prahu, Krumlov a Budapešť. „Rusy by naopak částečně mohli nahradit movití návštěvníci z Blízkého východu včetně Izraelců,“ uvedl Herget.

Příjmy z cestovního ruchu se během pandemie propadly z dřívějších tří procent HDP na zhruba polovinu. Chybí zejména turisté z jihovýchodní Asie nebo z Ruska. Návštěvníci z Číny, Jižní Koreje nebo i Ruska představují zhruba dva miliony návštěvníků, kteří budou chybět.

Alespoň částečně nahradit ty ze vzdálenějších destinací by mohli Američané nebo Izraelci. Právě oni patřili mezi návštěvníky, kteří se během postupného odeznívání covidu do Česka začali vracet nejrychleji. Co se týče početnějších zástupců těch bližších destinací, CzechTourism plánuje zaměřit se na Španěly, Italy nebo Brity.

Zároveň se ale otevírá řada leteckých linek na Blízký východ. Například ta do Saúdské Arábie s místním dopravcem Flynas, společnost Jazeera Airways zase plánuje zprovoznění linky do Kuvajtu. Návštěvníci z těchto zemí by podle Hergeta mohli nahradit chybějící Rusy zejména v českých lázních. Jde totiž o movité návštěvníky, kteří kvůli vysokým teplotám na Arabském poloostrově tráví v Evropě velkou část léta. Na tuto specifickou klientelu s mnoha kulturními odlišnostmi se v Česku specializují například lázně Darkov na Karvinsku nebo Bělohrad na Jičínsku.

Bonitnější klienti však nechybějí jen v lázeňských městech, ale také v Praze. Jde totiž o návštěvníky, kteří jsou kromě základních služeb, jako je ubytování a stravování, ochotni vydat peníze i za kulturní zážitky, například za návštěvu opery nebo divadel. Tyto peníze nyní divadlům citelně chybějí.

„Češi mají rádi kulturu, ale není jich dostatek a nemají ani dost peněz,“ uvedl Herget. Podíl českých a zahraničních turistů byl v předcovidových obdobích srovnatelný.

Zbavit se pivních kol a hlučných flamendrů

Přestávka v turistickém ruchu byla příležitostí, jak změnit pohled na Česko a jeho hlavní město jako na destinaci s levným pivem vhodnou především pro pořádání pitek. To je podle Hergeta především úkol pro vedení města, které se turistům snaží připravit jiná lákadla. Opravuje se Veletržní palác, brzy by měla vzniknout budova nové Vltavské filharmonie.

Image levné párty destinace ale Česko nebudovalo programově. Šlo o souběh různých ekonomických faktorů, jako byly nízké ceny letenek nízkonákladových aerolinek společně s mnohem nižší cenou piva ve srovnání se zeměmi západní Evropy.