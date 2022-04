Pražské letiště chystá spojení s Kuvajtem. Může sloužit pro přestup do Indie

Právě Indie je podle Letiště Praha jeden z významných trhů, které zatím s Českem přímé spojení nemají. Turistický potenciál má ale podle letiště i samotný bezmála pětimilionový Kuvajt.

Přestože tato země na pobřeží Perského zálivu není z pohledu českých turistů rozhodně vnímaná jako masová destinace, svůj trh podle pražského letiště měl už před oznámením nového spojení. V době před pandemií cestovalo mezi Prahou a Kuvajtem i bez přímého leteckého spojení 12 tisíc lidí v obou směrech, uvedlo letiště s tím, s přímým leteckým spojením se tento počet může výrazně zvýšit.

„Letecké spojení do Kuvajtu je velmi dobrou zprávou pro příjezdový cestovní ruch, na jehož obnově usilovně pracujeme. Region Blízkého Východu má silný potenciál a generuje zajímavý segment turismu. Z toho důvodu jsme se rozhodli aktivně podpořit nové linky z Blízkého Východu marketingovou kampaní,“ uvedl ředitel tuzemské turistické centrály CzechTourism Jan Herget.

Lety mezi Prahou a Kuvajtem bude arabský nízkonákladový dopravce obsluhovat dvakrát týdně, a to každé úterý a neděli. Dopravce bude na lince nasazovat letouny Airbus A320Neo pro 174 cestujících.

Provoz se na pražské letiště po koronavirovém útlumu vrací postupně. Se zahájením letošní letní sezony oznámilo pražské letiště spuštění linky do saúdskoarabského Rijádu nebo obnovení sezonního spojení s New Yorkem. Ve srovnání s předkrizovým rokem 2019 byl ale oznámený letový řád chudší asi o 23 procent. Z dálkových linek se nedaří obnovit například četná spojení do čínských měst.