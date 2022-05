Ruští turisté se kvůli válce vyhýbají Krymu, v Oděse se mezitím lidé opalují

Čtyřicet procent. O tolik podle výkonného ředitele ruské cestovní kanceláře Dolphin klesly rezervace hotelů na Krymu v porovnání s předchozím rokem. Jiné cestovní kanceláře se obávají, že poptávka by mohla klesnout i o 50 procent, vzhledem k tomu, že válka na Ukrajině se neblíží ke svému konci.

Stanice Rádio Svobodná Evropa uvádí, že pláže ve Feodosii na východě poloostrova jsou z velké části bez turistů. Mnohé obchody, které by jindy byly plné ruských turistů, nyní zejí prázdnotou.

Chybějící ruští návštěvníci jsou výsledkem „speciální vojenské operace“, kterou Moskva vede na Ukrajině. Po zahájení invaze 24. února Rusko uzavřelo vzdušný prostor nad Krymem. Letecká doprava na Krym tak nefunguje už několik měsíců.

Vzhledem k rozsáhlé šíři ruského území a izolovanosti ostrova, který je s ruskou pevninou spojován jen Kerčským mostem, patřilo letadlo mezi nejpraktičtější a nejednoduší dopravní prostředek, kterým se na Krym dostat. Pro srovnání, letiště v Simferopolu dokázalo ročně zvládnout 7 milionů lidí, zatímco ruské železnice jsou schopné dovést na Krym jen 2,4 milion lidí ročně.

Dlouhá, časově náročná cesta autem, autobusem či vlakem odrazuje mnohé potenciální návštěvníky z východních ruských republik. I ti, kteří mají prostředky na cestu, se obávají, že by se mohli stát terčem v rusko-ukrajinském konfliktu. Průběh války se mění každý den a Ukrajinci neskrývají, že by rádi získali pod svou kontrolu veškeré území, které Rusko uzmulo.

I při méně ambiciózních plánech je Krym horkou půdou. Kerčský most je strategicky velmi důležitým bodem a na ukrajinské straně se objevují náznaky, že by se mohl stát cílem útoku. „Lidé se bojí, že pokud pojedou přes most autem, most bude zničen,“ shrnuje obavy Rusů ruská blogerka Aljona Bardovskajavová.

Podstatnou roli hrají finance. Tvrdé mezinárodní sankce se výrazně podepisují na ruské ekonomice, ceny i základních komodit rostou. Rusové se obávají ztráty zaměstnaní a snaží se omezit své výdaje.

Ekonomické potíže Ruska dopadají na turistický průmysl Krymu, který je na ruských návštěvnících závislý. „Pro značný počet obyvatel Krymu je úspěšná prázdninová sezóna zárukou, že příští zimu přežijeme. Nyní jsou ohledně toho velké obavy,“ uvádí krymský bloger a spolupracovník stanice Svobodná Evropa Armen Chačaturov.

V Oděse se sluní

V kontrastu s Krymem je situace v ukrajinském přístavu Oděsa. Některé pláže jsou zde zaminované, lidé nesmí fotit, aby snímky nevyužil nepřítel, a od 8. hodiny večer platí zákaz vycházení. Přesto se lidé chodí slunit a Oděsa zůstává oblíbeným turistickým místem.

„Jsem rád, že vás tu vidím,“ řekl reportérům britského deníku The Telegraph Alexander Šeka, náměstek oděského ředitele pro cestovní ruch. „Samozřejmě, že turistická sezóna tady letos utrpěla,“ dodává. „Ale prezidentská kancelář říká, že je lepší být v práci a pomáhat ekonomice, pokud můžeme.“

Město je rozpolceno mezi volbou vybízet turisty k návštěvě a impulzem varovat je před nebezpečími, které jim hrozí kvůli ruským úderům. Šeka je popisuje jako „pozdravy od našich sousedů“. Oděské úřady proto pracují na evakuačních procedurách pro muzea či i pro plavce, aby věděli, co dělat v případě útoku.

Někteří z těch, kteří se opalují na plážích i přes temný stín války, připouští, že se cítí, jako kdyby žili ve dvou realitách jako hrdinové sci-fi snímku Matrix. „Někdy prostě jen chcete vést normální život, jinak byste z toho permanentního stresu začali šílet,“ tvrdí Vadim Holubenko, jeden z těch, které teplé květnové počasí přilákalo ven i přes hrozbu možného zásahu raketou.