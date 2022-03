Tisíce ruských turistů uvázly kvůli válce na Ukrajině na thajském ostrově

Thajský ostrov Pchúket, který díky svým krásným plážím přitahoval ročně na sedm milionů zahraničních turistů, tvrdě zasáhlo zhroucení turistického ruchu v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Loni začalo Thajsko postupně otvírat hranice, ale čínští turisté, kteří patřili dříve k častým návštěvníkům, mají stále cestování značně omezené.

Nejpočetnější skupinou se tak stali Rusové, kterých v prosinci dorazilo 17 000, napsal zpravodajský server BBC News. Objevily se nápisy v azbuce a restaurace zvou na ruské speciality, jako je boršč či pelmeně.

Nyní ale ruská invaze na Ukrajinu uvěznila v Thajsku na 7000 Rusů, jimž letecké společnosti zrušily spoje do vlasti. Mnozí z nich pobývají právě na Pchúketu. Jejich největším problémem jsou teď peníze.

Obavy z návratu

Kvůli sankcím uvaleným na Rusko si nemohou vybírat hotovost z bankomatů ani používat kreditní karty. Většina z Rusů nechtěla s BBC mluvit, jeden pár ale pod podmínkou anonymity svolil. Dvojice uvedla, že je z ruské vojenské kampaně zděšená a že se obává návratu do Ruska, kde i označení nynějších událostí na Ukrajině za válku může vést k pronásledování.

Protesty na podporu Ukrajiny napadené ruským agresorem v thajském Bangkoku.

Pár odletěl z Moskvy na Pchúket v den, kdy začala invaze, a bude se na ostrově snažit zůstat, dokud mu budou stačit peníze. „Šli jsme od banky k bance, od bankomatu k bankomatu. V devíti případech z deseti jsme neuspěli, ale nakonec se nám podařilo nějakou hotovost vybrat. Také jsme našli další způsoby, jak se k penězům dostat, jako například Western Union nebo kryptoměny,“ uvedli.

Pro malou skupinu Ukrajinců, kteří se nacházeli v Thajsku, když ruská armáda začala bombardovat jejich města, je situace ještě horší. Anton a Alyna cestovali po Thajsku od prosince a v polovině března se měli vrátit do Kyjeva. Jejich let ale byl zrušen a příbuzní je prosí, aby zůstali v cizině co nejdéle.

„My tady ale nemůžeme odpočívat, nemůžeme si jen tak plavat v moři,“ říká Alyna. „Každý den se díváme na zprávy. Návratem na Ukrajinu ale, bohužel, rodinám nepomůžeme,“ dodává.

Alyna říká, že její příbuzní žijí v relativně bezpečné části Kyjeva, přesto ale slyší nedaleko dopadat ruské rakety. Připomíná jim to časy, kdy museli opustit své domovské město Doněck, když tam před osmi lety začal konflikt. Antonova rodina Kyjev opustila a přestěhovala se blíž k maďarské hranici, aby mohla případně přejít na druhou stranu, kdyby se situace zhoršila.

Další mladá Ukrajinka Julija pobývající na Pchúketu v slzách popsala, jak její město Irpiň zničila ruská armáda. Její rodina se přestěhovala do nedalekého Kyjeva. Julija podobně jako další Ukrajinci dostala v Thajsku nabídku na prodloužení platnosti víz o 90 dnů, někteří z nich ale mají obavy, že jim dojdou finanční prostředky. Místní podniky se jim snaží pomoci. Ukrajinské velvyslanectví v Thajsku uvedlo, že dostalo více než stovku nabídek bezplatného ubytování od místních obyvatel.

Restaurace Veranda na známé pláži Karon na Pchúketu je v době oběda prázdná, obsazené jsou jen dva stoly. „Kolem Nového roku jsme měli každý den plno,“ říká vedoucí restaurace Dee. „Ale naši zákazníci si už nemohou vybírat peníze, a nemohou tak platit za jídlo,“ dodává.

Z pláží se stále nejvíce ozývá ruština. Jsou zde návštěvníci z Kazachstánu či sibiřských měst jako Omsk, Irkutsk a Novosibirsk, kteří utekli před mrazivou zimou doma. Jejich množství je ale jen zlomkem toho, kolik jich přilétalo před covidem, a stále ubývají.

Thajská vláda a ruské velvyslanectví chtějí v příštích týdnech prozkoumat možnosti, jak by bylo možné dostat Rusy uvázlé v Thajsku domů, ať už prostřednictvím speciálních evakuačních letů nebo s využitím leteckých společností, které stále do Ruska létají.

Až budou pryč, dlouho očekávaný rozvoj turismu bude zase oddálen, a Thajsko bude muset doufat v návrat většího počtu Evropanů, Indů a nakonec i Číňanů.