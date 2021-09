ČD čeká revoluce v kvalitě i komfortu, vyjedou soupravy za devět miliard

„S jízdním řádem 2022 nás čeká největší revoluce v kvalitě, komfortu a rozsahu nabízených služeb od nasazení Railjetů před sedmi lety. Do provozu nasadíme nové vlaky v hodnotě zhruba devět miliard korun. Velká část z nich začne jezdit od začátku nového jízdního řádu a další podle plánu nasadíme v průběhu roku 2022,“ uvedl šéf Českých drah Ivan Bednárik.



Největší novinkou budou soupravy InterJet, dopravce je nasadí na linky Západní expres z Prahy přes Plzeň do Chebu a Krušnohor, který jede z Prahy do Chebu severní trasou přes Ústí nad Labem. Vlaky budou jako první v Česku vybaveny speciálními okny, která lépe propouští mobilní signál.

V první třídě budou bezdrátové nabíječky a novinkou budou i zásuvky na dobíjení elektrických vozíků a elektrokol. Soupravy ovšem budou bez restauračních vozů. Občerstvení chtějí dráhy zajistit prostřednictvím mobilního minibaru. Podle drah to odpovídá požadavkům objednatelů dopravy.

Dráhy začnou naopak stahovat staré vozy zvané „koženky“, které používají v obyčejných rychlících. Dopravce je chce nahradit klimatizovanými vagony s wi-fi nebo zásuvkami. „Většina našich rychlíků tak nabídne komfort vlaků EC/IC,“ dodal Bednárik. Vozy budou nahrazeny u rychlíků Vltava a Lužnice z Prahy přes Tábor do Českých Budějovic a Českých Velenic a dále v rychlících Vysočina z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna.

Jednotlivé novější vagony dráhy doplní ČD také do rychlíků Hradečan a Krakonoš z Prahy do Hradce Králové a Trutnova a do rychlíků Bouzov z Brna do Olomouce a Šumperka. „Starší vozy pak budeme používat jako zálohu, například při posilování dopravy nebo jako operativní náhradu,“ podotkl náměstek pro osobní dopravu Jiří Ješeta.



Modernizovat se společnost chystá i v regionální dopravě. Na trati Ostrava–Frenštát pod Radhoštěm budou jezdit patrové jednotky push-pull, vlaky RegioPanter na lince P2 z Klatov přes Plzeň a Rokycany do Berouna a na regionálních linkách v Jihočeském kraji. „Díky tomu vyřadíme z každodenního provozu desítky velkoprostorových vozů z přelomu 80. a 90. let,“ doplnil Ješeta. Nové jednotky nahradí například vozy typu Bdtmee z bývalé NDR přezdívané Honecker, dále především vozy řad Bdt, Bdtee nebo vozy se služebním oddílem BDs.

České dráhy se během příštího roku chystají nasazovat do provozu také další modernizovaná vozidla, například v Olomouckém kraji motorové jednotky Stadler GTW. V dalších soupravách pak budou rozšiřované služby, například v motorových soupravách v Královéhradeckém kraji.



Skupina České dráhy hospodařila v letošním prvním pololetí se ztrátou 217 milionů korun. Meziročně je to i přes pandemii koronaviru a s ní spojená omezení zlepšení o téměř 1,8 miliardy korun. Vlaky ČD cestovalo 50,3 milionu pasažérů, meziročně o 9,5 milionu méně.