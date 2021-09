„Šotouši“ mají pohotovost, republikou projedou vagony několika států

Nadšení vystřídalo zklamání. Příznivci železnice, kteří se ve čtvrtek odpoledne sešli na Hlavním nádraží v Ostravě, kam krátce po šestnácté hodině přijel vlak reprezentující mimo jiné nabídku vozů několika států Evropské unie Connecting Europe Express, měli jen pár okamžiků na to, aby si vlak prohlédli.

Pak obsluha většinu vagonů uzamkla a dostat dovnitř nebylo možné. Železniční nadšenci se tak jen těžko dostávali do míst, která si chtěli prohlédnout.

„Jsem z toho velice zklamán, na to, jaká tomu byla věnována reklama a prezentace, byla skoro ztráta času sem chodit,“ komentoval příjezd očekávaného vlaku František Balačík z Ostravy.

Connecting Europe Express Jednotlivé vagony poskytly různé evropské železniční společnosti. Vagon od společnost MAV (Maďarsko) bude hostit mobilní výstavu přístupnou veřejnosti, kterou připravila Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) a společný podnik Shift2Rail zaměřující se na rozvoj železnice a aplikaci výzkumu do praxe. Standardní vlak se dále bude skládat z konferenčního vagonu (poskytnutého francouzskou společností SNCF), dvou standardních vagonů se sedadly (DB, Německo, a SBB, Švýcarsko), jídelního vozu (FS, Itálie) a lůžkového vagonu (ÖBB, Rakousko). Zdroj: MDČR

„Většina vagonů nebyla přístupná. dovnitř jsem se dostal jen do tří, do ostatních nás nechtěli pustit. Já jsem naštěstí z Ostravy, takže jsem to neměl daleko, ale byli tady i lidé z větší dálky,“ dodal zklamaný železniční fanoušek.

Connecting Europe Express je speciální vlak vypravený u příležitosti Evropského roku železnice.

„Vlak byl vypraven 2. září z lisabonského nádraží. Během své pětitýdenní cesty zastaví ve více než stovce měst a do Paříže, která je cílovou stanicí, dorazí 7. října,“ přiblížil trasu vlaku Marcel Mahdal, ostravské pobočky informační sítě Europe direct.

Hlavní část pobytu na území České republiky je naplánována v Praze, kde si jej zájemci budou moci prohlédnout nejdéle.

„Expres při průjezdu ČR zastavil na krátké zastávce 23. září v Ostravě, 24. září bude v Brně a 25. září je naplánován program v Praze, kde si zájemci vlak mohou prohlédnout v době mezi 13.15-15.30 na 1. koleji pražského hlavního nádraží,“ přiblížil tuzemský program expresu František Jemelka, mluvčí ministerstva dopravy.



Součástí průjezdu vlaku je i několik konferencí, které se budou na jeho palubě konat. Například v Praze proběhne konference zaměřená na přípravu vysokorychlostní železnice mezi Berlínem, Drážďany, Prahou, Brnem a Vídní.

„ Vzhledem k různému rozchodu kolejí v Evropě tvoří „Connecting Europe Express“ ve skutečnosti tři vlaky – iberský vlak, standardní vlak a pobaltský vlak – které se na trase potkají. Tento projekt připomíná nedostatečnou interoperabilitu mezi některými částmi evropské železniční sítě, ale zároveň je důkazem velmi dobré spolupráce mezi železničními podniky a provozovateli železniční infrastruktury,“ dokončil František Jemelka.