Autobazary AAA chystají expanzi na západ. Vyjde je na 2,7 miliardy

Majitel autobazarů AAA Aures Holdings plánuje po loňské expanzi do Polska rozšíření byznysu i do Německa dalších zemí západní Evropy. Po zkušenostech s prodejem ojetých aut přes internet během koronaviru půjde o čistě online prodej aut pod značkou Driverama. Do pěti let chce být největším evropským prodejcem na nově vznikajícím trhu online prodeje ojetin.