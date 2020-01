Jazyková bariéra, jízda na červenou. Státu došla s Arrivou trpělivost

Na libereckém nádraží vydal před pár týdny výpravčí strojvůdci Arrivy pokyn, aby přejel na jinou kolej. Bulhar dvakrát potvrdil, že rozumí, ale vlak se nehnul. To je jedna z těch veselejších příhod.

V půlce prosince vlak Arrivy nevyjel kopec a musel se vracet. Když se na tom chtěl bulharský mašinfíra domluvit s výpravčím, opět narazili na jazykovou bariéru. Arriva navíc zpočátku poskytla na své pracovníky mobilní čísla s bulharským předčíslím, na něž bylo drahé volání.

Německá Arriva už měsíc od změny jízdního řádu „zlobí“ české cestující na železnici zpožděními a různými technickými závadami.

Ve čtvrtek bude mít ministr dopravy Vladimír Kremlík na koberečku ředitele české „pobočky“. Ministerstvo dopravy je jedním z klientů Arrivy. „Arrivě hrozí pokuty v řádu statisíců, které jí také budou uděleny. Situace se mírně zlepšila,“ řekl ministr Kremlík. Nevyloučil ani vypovězení smlouvy.

Kde se vlastně vzali bulharští strojvedoucí v Česku? Arriva dělala na Balkáně nábor. „V Bulharsku mají téměř identickou návěstní soustavu,“ uvedl mluvčí firmy Arriva Martin Farář.

Arriva, která dnes patří do německé skupiny Deutsche Bahn, vozila cestující na českých kolejích už dříve, ale od prosincové změny jízdního řádu získala významný tržní podíl. Jenže se jí start úplně nepovedl. Měsíc trvající „jízda s Arrivou“ vyvrcholila zatím pokutami, které jí udělily Zlínský a Liberecký kraj. Jde zejména o zpoždění nebo údajně obtížnější komunikaci s bulharskými vlakvedoucími.

Mluvčí Arrivy Martin Farář to „neporozumění českým výpravčím“ vysvětlil tak, že Bulhaři samozřejmě češtinu ovládají a nechytají se maximálně, když se na ně železničář vytasí s nějakým slangem.

„Drážní zaměstnanci mluví žargonem a místo přehození výhybky mluví o vekslu. To pak může být problém. Ale je otázka, jestli to není uměle vytvořená kauza. Drážní úřad byl podle mých informací mile překvapen tím, jak Bulhaři znali české předpisy,“ tvrdí Farář.

Mluvčí Arrivy před koncem loňského roku dokonce souhlasil s reportáží, že by reportéři MF DNES projeli s bulharskými strojvůdci nějaký úsek, aby si ověřili, že opravdu komunikují. Pak však firma couvla.

Na Arrivu si nyní posvítil i Drážní úřad, který s ní může zahájit správní řízení ukončené mnohem vyšší pokutou, než dávají kraje.

„Vše je v procesu. Obdrželi jsme několik podnětů i od Správy železniční dopravní cesty, nejen ty mediálně známé. Vyzvali jsme Arrivu, aby se vyjádřila, má lhůtu do půlky ledna. Pak rozhodneme,“ uvedl pro MF DNES tento týden mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Drážní úřad už nezajímá – na rozdíl od kraje, zadavatele – jestli vlak topí nebo zda měl zpoždění. Úřad dohlíží na bezpečnost na železnici a může udělit pokutu až 10 milionů korun nebo také firmě odebrat osvědčení o bezpečnosti, a tím ji v podstatě vyřadit z provozu.

Pochvala od českého kolegy

Strojvůdci z ciziny jsou ve službách českých dopravců vcelku výjimkou, i když tu jezdí spousta Slováků. Jeden z velmi zkušených českých strojvůdců, který pracoval pro více dopravců, však odbornou úroveň Bulharů vyzdvihuje. „Co jsem slyšel, Bulhaři jsou kvalitní strojvedoucí, často lepší než čeští, a prý i umějí česky. Možná ty problémy kolegové fakt trochu nafukují,“ řekl český strojvůdce, který si v této souvislosti nepřál být jmenován.

Zároveň vysvětlil, že pokud vlak nevyjede kopec, tak to není chyba strojvedoucího, ale lokomotivy, a také to, že komunikace strojvůdce s výpravčím prý není příliš obvyklá a životně důležitá. „Většinou člověk jede a o výpravčím ani neslyší. Musejí komunikovat jen v případě velkých mimořádností,“ uvedl tento český zdroj.

První pokuty

Arriva zajišťuje na české železnici například rychlíkovou přepravu z Prahy do Liberce a do Českých Budějovic, obsluhuje několik regionálních tratí na Zlínsku a Liberecku a vypravuje i městský vlak uprostřed Prahy z Roztok do Hostivaře.

Zlínský kraj už ve středu avizoval, že Arrivě udělí pokutu v řádu statisíců za zpoždění, ale bude od ní také požadovat ušlý zisk za cestující, kteří kvůli problémům s odbavováním jeli zadarmo. Arriva chybu uznala a je připravena zaplatit.

Podobně se zachová Liberecký kraj, který také Arrivě vyčíslí sankce za nedodržení smlouvy v polovině ledna.

„Představoval jsem si klidnější konec loňského roku. Namísto toho jsme museli řešit nedostatky v provozu vlaků společnosti Arriva. Nicméně jsem rád, že se je daří postupně odstraňovat,“ komentoval situaci minulý týden liberecký hejtman Martin Půta.

Arriva problémy přiznává, její ředitel Jiří Nálevka už v prosinci napsal otevřený omluvný dopis cestujícím, kde sliboval nápravu.

A pointa? V pátek se opět na stránce Arrivy objevila omluva kvůli „mimořádné události“. Rychlík ve 13.20 na Tanvald měl zpoždění 40 minut z technických důvodů.