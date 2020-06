Ruský Aeroflot přes zákaz létá do ciziny. Prodává letenky na nákladní lety

Nejméně od začátku června letecká společnost nabízí lety do Frankfurtu nad Mohanem, Paříže, Londýna, New Yorku, Soulu a Tel Avivu.

Aeroflot obchází zákaz tím, že lety vydává za nákladní, v systému si ale na ně lze koupit letenku, o čemž podle dvou pracovníků Aeroflotu ví i ruská agentura pro civilní letectví Rosaviacija, dodává list.



Aeroflot zpočátku do těchto destinací zajišťoval jeden let týdně, zhruba před čtrnácti dny ale začal do některých zmíněných měst létat dvakrát za týden. Společnost rovněž rozšířila své destinace o Barcelonu, Nice a Řím. Podle serveru Vedomosti mají tyto „tajné“ lety punc exkluzivity. Nikde se na ně neobjevuje reklama. Letenky, které jsou několikanásobně dražší než obvykle, si lze rezervovat nejdříve týden před datem odletu, přesto je o ně velký zájem.

Kvůli zavřeným hranicím si letenku do evropských destinací mohou koupit jen občané Evropské unie nebo Rusové, kteří mají trvalý pobyt v některé z evropských zemí, připomínají Vedomosti. Zpáteční letenky se neprodávají.

Mezinárodní lety ruská vláda pozastavila kvůli koronavirové pandemii na konci března. Letecké společnosti mohou zajišťovat jen charterové lety, kdy letadla letí prázdná do cílové destinace a zpět přepravují Rusy, kteří uvázli v zahraničí. Lety, které ale teď nabízí Aeroflot, nejsou charterové, mají stejná čísla jako před pandemií a jsou zajišťovány podle stejného letového řádu.

Představitelé Aeroflotu ani úřadu Rosaviacija na otázky redaktorů listu Vedomosti nereagovali.