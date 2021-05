Hotely a penziony se otevírají, Češi už jim plní rezervace

Hotely a penziony mohou otevřít bez omezení a v případě zájmu zaplnit i sto procent kapacity. Podmínkou pro ubytované ovšem bude prokázání bezinfekčnosti, a to testy na koronavirus, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19.

„Na rozdíl od zahrádek se musí klient skutečně prokázat bezinfekčností, když vstoupí do objektu a je již v jednání s personálem. Personál musí zkontrolovat, že dotyčný splňuje stanovené požadavky,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček po jednání vlády.

„Jsme rádi, že vláda přistoupila k plnému otevření kapacity hotelů a vítáme stejný režim jako je u zahrádek. Odpovědnost by měla být jak na hoteliérech tak na zákaznících. Přesto věřím, že je to jen dočasné řešení, vzhledem k proočkovanosti a pozitivním číslům do budoucna snad nebudou ani testy zapotřebí. Na plné otevření s plnou kapacitou jsme zcela připraveni, protože jsme si většinu lidí ponechali a propouštěli jsme jen minimálně,“ Lukáš Pytloun, generální ředitel a majitel sítě Pytloun Hotels.

Na otevření hotelů se těší i Radovan Sochor, ředitel Pivovaru Zlatá Kráva a Pivního hotelu v Nepomuku. Hotel byl už pro hosty připraven, na své oficiální otevření ale stále vyčkával. „Otevření jsme plánovali na 1. února, avšak doba se protáhla a stále jsme neotevřeli,“ říká Sochor.

Už v prosinci prodali spoustu voucherů a hosté si pomalu začínají rezervovat termíny už na červen a na červenec. „Musím říct, že je to paradox, zrovna tady na ten projekt máme personál a máme ho po celou dobu od října, kdy jsme plánovali otevřít původně,“ doplňuje Sochor s tím, že se o zaměstnance musel celou dobu starat, aby neodešli. „To se nám povedlo,“ dodává nadšeně.

Podle Sochora bude letos bude domácí turismus ještě silnější než v minulých letech, protože ho řada lidí bude preferovat před nejistou zahraniční dovolenou. Na testy si bude nutné zvyknout. „Je to úplně v pohodě. Bude to nějaká malá daň za to, že lidé si budou moci nějak vyjet a nechat se ubytovat“ míní.



Rezervací rychle přibývá

Otevření hotelů se očekávalo a v rezervačních systémech to bylo patrné. Podle Milana Petra, manažera sítě Hotel.cz, stoupl s ohlášením termínu otevření hotelů počet rezervací trojnásobně téměř ze dne na den. „A zájem každým dnem stoupá,“ dodal Petr.

Tuzemská klientela tvoří podle něj 95 procent všech současných rezervací. Z nich 78 procent směřuje na letní prázdniny. Zbylé jsou převážně na červen nebo služební cesty.

„Hosté nejvíce rezervují tradiční lokality jako Šumava či jižní Morava. Stejně jako minulé léto je vyšší zájem také o horské oblasti a převládají spíše menší objekty. Praha zatím zůstává spíše v rovině služebních cest,“ upřesnil Petr.

Lázeňské hotely vyhlížejí první hosty

Zájem je i o léčebné lázeňské pobyty. Momentálně mohou do lázní přijet hosté na léčebně rehabilitační péči, tedy pobyt s lékařskou prohlídkou a zdravotními procedurami. Péče je umožněna jak pacientům zdravotních pojišťoven, tak i samoplátcům.

„Další ohlášené rozvolnění opatření v podobě umožnění wellness a hotelových pobytů s podmínkou negativního testu bez limitace obsazenosti samozřejmě vítáme. Rozšíření skupiny hostů, i předpokládané navýšení počtu testů bez výhrady splníme. Opatření, hosty ubytovacích a lázeňských zařízení nadále testovat, považujeme za rozumné a raději budeme rozvolňovat pomaleji s podmínkami, než naše provozy opět v budoucnu uzavírat,“ řekl Karel Kalivoda, generální ředitel společnosti Ensana / Léčebné lázně Mariánské Lázně.

Nárůstzájmu napříč trhem potvrzuje i manažer sítě Spa.cz Richard Šipoš „Lázeňské hotely se na květen a červen poměrně rychle zaplňují především již dříve odloženými rezervacemi,“ říká. Přes 80 procent rezervací z května směřuje v lázních na léto a podzim. „Čtvrtina hostů využívá u pobytu státní poukaz do lázní, který jim zlevní pobyt o 4 tisíce korun na osobu. Nejrezervovanější jsou západočeské lázně a zájem je na léto také o menší wellness hotely. Oproti předchozím letům vnímáme také o třetinu vyšší zájem o rodinné pobyty s dětmi,“ dodal Šipoš.

Některé lázeňské provozy otevírají později, ale již teď evidují nárůst rezervací. „Otevíráme až první červnový víkend. Už se nám začínají hrnout rezervace a to nejen Češi, ale i Němci v poměru 80 procent Češi a 20 procent Němci. Náš hotel jsme vylepšili jemnou úpravou interiéru, zároveň jsme si zřídili vlastní skleník, takže hostům nabídneme kromě našich pěstovaných bylinek i vlastní zeleninu,“ dodává David Folprecht, jednatel Boutique Hotel SwissHouse Mariánské Lázně.